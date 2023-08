W sieci pojawiło się ciekawe zdjęcie pokazujące czołg Challenger 2 na wyposażeniu ukraińskich wojsk. Jak wskazują kanały związane z białym wywiadem, zdjęcie miało zostać zrobione blisko frontu, co świadczy o tym, że faktycznie rzucono te maszyny do walki. Potwierdzają to najnowsze doniesienia, a same czołgi Challenger 2 otrzymały widoczne ulepszenia.

Dodatkowa ochrona dla lepszej ochrony czołgów Challenger 2 w Ukrainie Na jednym zdjęciu widać pędzący czołg z widoczną klatką nad swoją wieżą, która ma chronić go przed atakiem dronów kamikadze. To coraz częściej standardowe wyposażenie pojazdów zarówno po stronie Ukrainy, jak i Rosji. Nie zapewniają pełnej ochrony, jednak są w stanie zatrzymać niewielkie drony komercyjne z przyczepionymi ładunkami wybuchowymi, utrudniając uderzenie nimi w czułe punkty. Reklama Obok tego zdjęcia pojawiło się także nagranie z Ukrainy, na którym widać czołg Challenger 2 z dodatkowym pancerzem klatkowym po bokach kadłuba. Taka ochrona jest szczególnie skuteczna przeciwko pociskom kumulacyjnym jak np. z granatników RPG-7. Nagranie ma pochodzić z rejonu frontu zaporoskiego. Challenger 2 już bierze udział w walkach? Portal Forbes doniósł, że Ukraina rzuciła do walki 82. Brygadę Powietrznodesantową, będącą jedną z najlepiej wyszkolonych i wyposażonych jednostek armii. Wiadomo, że ta jednostka jako jedyna w ukraińskiej armii posiada czołgi Challenger 2 i obok nich ma także wozy Stryker. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej materiałów, świadczących, że 82. Brygada faktycznie przeszła z rezerwy do operacji na froncie.

Jednostka ma walczyć w rejonie wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim. Jak wskazuje kanał OSINTdefender pojawiły się już nawet materiały z ostrzału jednostek 10. Korpusu Operacyjnego Ukrainy, w skład którego wchodzi właśnie 82. Brygada Powietrznodesantowa. Sugeruje to, że właśnie w rejonie Robotyne pojawiły się czołgi Challenger 2 i to z tego rejonu może pochodzić pierwsze zdjęcie z klatką nad wieżą. Challenger 2 to brytyjski konkurent Abramsa i Leoparda 2 Wielka Brytania zobowiązała się wysłać Ukrainie 14 czołgów Challenger 2. Te maszyny są uznawane za najtwardsze na świecie i szczycą się legendą, że nigdy nie zostały zniszczone w walce przez wrogi ogień. To prawda, choć trzeba też pamiętać, że nie mały aż tylu okazji, aby uczestniczyć w bezpośrednim konflikcie jak czołgi Abrams. Technologia "Tylko diabły żyją i pracują w Taganrog". Ukraińscy jeńcy o rosyjskim więzieniu Challenger 2 posiada niezwykle dobrze chronioną wieżę, dzięki zastosowaniu pancerza kompozytowego Chochban drugiej generacji. Składa się z kilku warstw materiałów, gdzie główną rolę odgrywają płytki ceramiczne, które zakłócają strumień energii po uderzeniu wrogiego pocisku, utrudniając przebicie. W tym samym czasie do przebicia wroga Challenger 2 używa działa Royal Ordnance L30 kalibru 120 mm, porównywalnego do niemieckich dział o tym samym kalibrze, używanych w czołgach Leopard 2A6. Brytyjski czołg napędza 12-cylindrowy silnik diesla Perkins Caterpillar CV12, o mocy 1200 koni. Rozpędza Challengera 2 do 40 km\h na trudnym terenie, zapewniając mobilność podobną do innych czołgów podstawowych armii NATO. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dekomunizacja serca Ukrainy. Trójząb zamiast sierpa i młota AFP Reklama