"Tylko diabły żyją i pracują w Taganrog". Ukraińscy jeńcy o rosyjskim więzieniu

Jak informuje BBC w nowym raporcie, wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją jest rzadkim osiągnięciem dyplomatycznym tej wojny, dzięki któremu od początku inwazji uwolnionych zostało ok. 2.5 tys. Ukraińców. To jednak tylko kropla w morzu potrzeb, bo według organizacji zajmujących się prawami człowieka, w rosyjskich więzieniach wciąż może przebywać do 10 tys. jeńców. I nie mogą oni liczyć na humanitarne traktowanie, chociaż Moskwę zobowiązują do tego traktaty międzynarodowe, co potwierdzają historie opowiadane przez uwolnionych żołnierzy.



Rosjanie znęcają się nad jeńcami psychicznie i fizycznie

Dmytro Łubinec, ukraiński Rzecznik Praw Człowieka i jeden z urzędników zaangażowanych w negocjacje w sprawie wymiany jeńców z Moskwą, przekonuje, że dziewięciu na dziesięciu byłych więźniów twierdzi, że byli torturowani psychicznie i fizycznie w rosyjskiej niewoli. I choć BBC podkreśla, że nie było w stanie samodzielnie zweryfikować historii opowiedzianych przez kilkunastu uwolnionych ukraińskich jeńców, przetrzymywanych w Areszcie Śledczym nr 2 w mieście Taganrog, to były one potwierdzane przez innych zatrzymanych, a ich szczegóły zostały udostępnione organizacjom zajmującym się prawami człowieka.



Cześć chłopcy. Czy wiecie, gdzie jesteście? Będziecie tu gnić do końca życia (...) Tak traktowali wszystkich. Przybijali się młotkiem jak gwóźdź opisuje swoje doświadczenia po przybyciu do Taganrog jeden z ukraińskich jeńców, Artem Seredniak.

