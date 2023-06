Brytyjskie czołgi Challenger już dają popalić Rosjanom

Potężne brytyjskie czołgi Challenger 2 już w boju

Co ciekawe, Challenger 2 to potężny czołg, którego w całej swojej historii nie udało się nikomu zniszczyć. Ciężko będzie utrzymać ten sukces w starciach z rosyjskim okupantem, ale Ukraińcy zapewniają, że uczynią wszystko, by tak się stało. Brytyjczycy przekazali SZU ok. 14 czołgów Challenger 2. Nie jest wykluczone, że dojdzie ich więcej, gdy kontrofensywa będzie przynosić wymierne efekty.

— Po osobistym kierowaniu Challengerem 2, jako uczestnik rajdów samochodowych, mogę powiedzieć, że nawet kierowca Rolls Royce nie ma takiego komfortu w terenie, jak załoga tego dzieła sztuki wojennej — powiedział Ołeksij Reznikow. Londyn poinformował, że ukraińscy żołnierze ukończyli szkolenie z obsługi czołgów Challenger 2 i wracają do kraju, by w pełni wykorzystać ich możliwości.