Halo, policja? Proszę przyjechać do internetu

Przyznam, że niektóre z poruszonych na panelu kwestii były doprawdy interesujące. Bo co się stanie, gdy pomiędzy dwoma użytkownikami VR dojdzie do czynu zabronionego - który system prawny będzie wówczas obowiązywał i które prawo będzie chronić ofiarę - te z państwa zamieszkiwanego ofiarę, czy te z kraju oskarżonego? A może sama przestrzeń wirtualna będzie podlegała innemu porządkowi prawnemu? Wówczas pojawiłby się spory problem, ponieważ osoba fizycznie znajdująca się w kraju A mogłaby dokonać czegoś, co i tak nie kwalifikowałoby się jako czyn zabroniony w danych granicach.

Zdjęcie Wirtualna rzeczywistość w Unii Europejskiej to sporo pracy w temacie prawa i regulacji. / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Takich pytań jest jeszcze sporo, a propozycje obywateli operowały głównie wokół ogólników. Co jednak do powiedzenia w ich sprawie mieli przedstawiciele komisji? Z pewnością wezmą je pod uwagę podczas przygotowywania konkretów - nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. Miałem wrażenie, że dla przedstawicieli europejskich władz ta cała wirtualna rzeczywistość jest tematem ciekawym, acz zupełnie nienaglącym.

Gra warta świeczki - ty też jesteś Europejczykiem

Odchodząc od tematu samego prawa i technologii, warto zwrócić uwagę na chyba najistotniejszy efekt takich paneli i dyskusji - Europejczycy zyskują świadomość przynależności do wspólnoty i w końcu mają realny wpływ na kształtowanie praw oraz porządków panujących w Unii. To nie tylko oddanie kartki z głosami na europarlamentarzystów raz na kilka lat.

Dzięki takim zabiegom obywatele mogą dostrzec potencjał we wspólnej debacie i tym, że ich pomysł może stać się rzeczywistością. Na dodatek nie tylko lokalną, ile obowiązującą na terenie wszystkich państw członkowskich.