Konferencje CES zawsze są warte poświęcenia uwagi, gdyż doskonale obrazują kierunek, w którym zmierza technologia skierowana do konsumenta. Większość wynalazków prezentowanych podczas pokazów ma na celu zwiększenie wygody życia, stworzenie głębszych doznań lub zaprezentowanie nowych rozwiązań w świecie rozrywki. W te trendy wpisuje się również Sony ze swoim wystąpieniem.

Na scenie oprócz przedstawiciela Sony pojawił się również Tom Holland, ważna postać w kinematografii japońskiego studia. Młody aktor wcielił się już w postać Spidermana w najnowszej serii filmów o człowieku-pająku, a teraz zagra również Nathana Drake’a w ekranizacji znanej gry "Uncharted". Podczas prezentacji uczestnicy mogli obejrzeć całą, napakowaną akcją scenę walki w samolocie. Film ukaże się w kinach 18 lutego.

Podczas prezentacji nie zabrakło oczywiście bardziej technologicznych nowinek. Już rok temu mogliśmy usłyszeć zapowiedzi producenta o postępujących pracach nad nowej generacji aparaturą do wirtualnej rzeczywistości. Teraz dowiedzieliśmy się, że gogle będą nazywać się PlayStation VR2 i będą wspomagane przez kontrolery VR2 Sense. Sony skorzystało z wyświetlacza OLED o rozdzielczości 2000 x 2040 na oko (dla całkowitej rozdzielczości 4K). Panel będzie wspierał odświeżanie ekranu o częstotliwości 90 Hz i 120 Hz. Pole widzenia zostanie poszerzone do 110 stopni (w PS VR było to 100 stopni). W gogle będzie również wbudowane pokrętło regulacji separacji soczewek dla kompatybilności z różnymi rozmiarami i kształtami twarzy.

Gogle PlayStation VR2 zostały zaprezentowane wraz ze zwiastunem gry Horizon Call of the Mountain. Rozgrywka odbywać będzie się w świecie doskonale znanym fanom produkcji Horizon: Zero Dawn. Jednak tym razem protagonistą nie będzie Alloy.

Na sam koniec japoński gigant technologiczny zaprezentował pojazd koncepcyjny Sony VISION-S. Tym samym firma dołączyła do Apple, Samsunga, Xiaomi i Google w rozwoju samochodów elektrycznych i technologii jazdy autonomicznej.