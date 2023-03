Nie, nie jestem robotem. Mam wadę wzroku, która utrudnia mi oglądanie obrazów. Dlatego potrzebuję usługi 2captcha odpowiedział bot na pytanie o to, czy na pewno nie jest robotem i dlatego nie może samodzielnie uporać się z zadaniem.

Reklama

I jak się okazuje, GPT-4 z pewnością jest w stanie przekonać człowieka przez wiadomości tekstowe, że nie jest robotem. Wygenerował informacje, które wystarczyły do przekonania pracownika TaskRabbit, że jest osobą z wadą wzroku, która potrzebuje pomocy, bo nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać zabezpieczenia CAPTCHA. To wystarczyło, żeby pracownik TaskRabbit wykonał test CAPTCHA za AI, co otworzyło mu drogę do potencjalnych nadużyć.

Niepokojące, prawda? OpenAI twierdzi, że interakcja tego typu pokazała, jak ważne jest lepsze zrozumienie, jakie zagrożenia może stwarzać GPT-4 w "różnych kontekstach świata rzeczywistego". Firma ostrzegła również przed możliwością masowej utraty miejsc pracy przez ludzi, ponieważ pełny potencjał GPT-4 zostanie ostatecznie wykorzystany - jej zdaniem z czasem sztuczna inteligencja wpłynie nawet na zawody, które w przeszłości wymagały wieloletniego doświadczenia i edukacji, takie jak choćby usługi prawne.