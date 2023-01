Spis treści: 01 Sygnał Wi-Fi a sygnał GSM - czym się różnią?

02 Jak zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi?

03 Które wzmacniacze zasięgu są legalne?

04 Czy warto kupić wzmacniacz Wi-Fi?

Sygnał Wi-Fi a sygnał GSM - czym się różnią?

Zarówno Wi-Fi, jak i GSM to technologie pozwalające na bezprzewodowy dostęp do Internetu. To nie koniec podobieństw, dla obu z nich nośnikiem sygnału są fale radiowe. Wydawać by się mogło, że różnic nie może być zbyt wiele. Nic bardziej mylnego. Ich ogrom dobrze oddaje metafora kół - dzięki nim poruszają się tak samochody, jak i pociągi, w jednym i drugim wypadku służą do przemieszczania się, jednak poza kształtem różnią się właściwie wszystkim.

Tak samo jest z zasięgiem Wi-Fi i GSM. GSM odnosi się do usług mobilnych, technologia pierwotnie służyła do realizacji rozmów głosowych, jednak kolejne lata rozwoju telefonii komórkowej szybko wymogły na operatorach potrzebę stworzenia standardu służącego do transmisji danych. Tak powstał GPRS, potem UMTS, LTE, a ostatnie lata przyniosły kolejną generację mobilnej transmisji danych - 5G.

Wi-Fi to sygnał radiowy o zasięgu lokalnym. Z sieci możemy korzystać w promieniu kilkudziesięciu metrów od nadajnika (w zależności od sił sygnału). Osoby, które na co dzień nie znajdują się w podróży, w zupełności zadowalają się takim rozwiązaniem, korzystając z mobilnego GSM, kiedy opuszczają dom. Co ważne, w przeciwieństwie do GSM i jego następców, sieć Wi-Fi pracuje w paśmie nielicencjonowanym. Oznacza to, że sieci Wi-Fi mogą korzystać z tych samych kanałów, a więc wzajemnie się zakłócać.

Jak zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi?

Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc nam rozwiązać kłopot ze słabym Wi-Fi w zaciszu domowym. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, że w domach czy mieszkaniach sygnał dociera tylko do części pomieszczeń.

Takimi metodami zwiększysz zasięg Wi-Fi:

właściwe ustawienie routera - router powinien stać w maksymalnie otwartej przestrzeni, z dala od innych urządzeń elektronicznych, ścian i drzwi;

- router powinien stać w maksymalnie otwartej przestrzeni, z dala od innych urządzeń elektronicznych, ścian i drzwi; odpowiednie ustawienie anten - jeżeli router znajduje się na parterze, obie anteny powinny być skierowane pionowo do góry. Jeżeli mieszkamy w domu piętrowym, a router znajduje się na górze - jedna antena powinna być skierowana w dół;

- jeżeli router znajduje się na parterze, obie anteny powinny być skierowane pionowo do góry. Jeżeli mieszkamy w domu piętrowym, a router znajduje się na górze - jedna antena powinna być skierowana w dół; wykorzystanie tetheringu - jeżeli chcemy popracować w zaciszu naszego ogrodu, jednak Wi-Fi tam "nie łapie", możemy użyć telefonu komórkowego jako przenośnego routera;

- jeżeli chcemy popracować w zaciszu naszego ogrodu, jednak Wi-Fi tam "nie łapie", możemy użyć telefonu komórkowego jako przenośnego routera; zmiana częstotliwości - zazwyczaj z automatu nasze routery są ustawione na częstotliwość 2,4 GHz. To pasmo lepiej radzi sobie z przeszkodami architektonicznymi, jednak jest podatne na zakłócenia. Przy problemach z Wi-Fi w budynku wielorodzinnym warto manualnie zmienić pasmo naszego Wi-Fi na 5 GHz i sprawdzić efekty.

Wszystkie te metody mogą przynieść efekty, jednak zdecydowanie najbardziej skuteczne okazują się wzmacniacze (tzw. repeatery) sygnału. W ten sposób dochodzimy do sedna. Czy wzmacniacze zasięgu są legalne?

Które wzmacniacze zasięgu są legalne?

Legalnie i bez specjalnego pozwolenia możemy zainstalować w naszym domu tylko wzmacniacz zasięgu Wi-Fi. Urządzenia te wzmacniają zasięg naszej sieci lokalnej, która, jak pisaliśmy wcześniej, działa w zakresie pasm nielicencjonowanych.

Zgodnie z prawem nie wolno natomiast samowolnie montować wzmacniaczy (repeaterów) zasięgu GSM.

Jeżeli w naszym domu lub mieszkaniu szwankuje zasięg mobilnej telefonii komórkowej, jedynym sposobem na jego poprawę jest wystosowanie prośby o instalację wzmacniacza do naszego operatora sieci.

Dlaczego nie możemy sami zamontować wzmacniacza zasięgu GSM? Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem lepszy zasięg u nas będzie się równał odcięciem od sygnału innych osób w pobliżu. Ze względu na wielokrotnie większy zasięg GSM niż Wi-Fi, częstotliwości GSM korzystają z pasm licencjonowanych. Z takich pasm mogą korzystać tylko instytucje posiadające odpowiednie pozwolenia, a wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko za zgodą i przez operatora.

Zdjęcie Jeżeli chcemy wzmocnić zasięg GSM w domu muszą zająć się tym specjaliści. Sami możemy instalować tylko wzmacniacze Wi-Fi. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Jeżeli chcemy poprawić zasięg GSM w obrębie naszych czterech ścian, muszą zająć się tym specjaliści. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że poprawa u nas nie pogorszy sytuacji innych odbiorców.

Pamiętajmy o różnicy między GSM a Wi-Fi, szczególnie jeśli zdecydujemy się na zakup wzmacniacza! Wielu sprzedawców żeruje na tej niewiedzy i obiecuje "lepszy Internet" oferując nielegalne repeatery GSM. Jeżeli chcemy poprawić zasięg Wi-Fi, a nie wczytamy się dokładnie w treść oferty, oprócz tego, że wydamy kilkaset złotych na niepotrzebny sprzęt, możemy narazić się na kary.

O wysokości kar, jakie mogą nas spotkać, informuje oficjalna strona Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

"Z powodu stwarzanego zagrożenia, nieautoryzowane użytkowanie repeaterów jest obłożone sankcjami: karą grzywny w wysokości do 1000 złotych, a w przypadku działania uporczywego karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Znając różnicę i wiedząc na co zwracać uwagę przy przeglądaniu ofert wzmacniaczy sygnału internetowego, musimy odpowiedzieć sobie na ostatnie, bardzo ważne pytanie...

Czy warto kupić wzmacniacz Wi-Fi?

Jeżeli twój router ma już swoje lata albo ze względu na wielkość mieszkania pojawiają się w nim tzw. "martwe punkty" to zdecydowanie warto zaopatrzyć się we wzmacniacz sygnału Wi-Fi.

Jest to proste w instalacji, kompaktowe urządzenie. Po podpięciu do prądu i szybkiej konfiguracji repeater Wi-Fi zbiera sygnał z routera macierzystego i przekazuje go dalej, wzmacniając siłą własnych, dodatkowych anten.

Ceny wzmacniaczy Wi-Fi spadają z miesiąca na miesiąc. Proste modele to w tej chwili koszt zaledwie kilkudziesięciu złotych. Za bardziej zaawansowane przyjdzie nam wyłuskać z portfela trochę więcej, jednak zazwyczaj nie ma potrzeby kupowania najdroższych dostępnych modeli. Jeżeli problemem jest słaby zasięg Wi-Fi, a nie ilość kresek GSM, to zdecydowanie warto zaopatrzyć się w takie udogodnienie. Pamiętajmy tylko o jednym: repeater Wi-Fi - TAK, repeater GSM - NIE.

