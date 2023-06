Spis treści: 01 Jak kraść, to całe fabryki

02 Kopia fabryki, technologii i patentów

03 Chińczycy potrafią kopiować

Jak kraść, to całe fabryki

Jak podają media z Korei Południowej, prokuratura rejonowa w Suwon poinformowała o zatrzymaniu 65-letniego obywatela kraju. Nie byle jakiego, mowa bowiem o byłym dyrektorze generalnym Samsung Electronics Co. Miał on się dopuścić złamania tajemnic handlowych podczas próby stworzenia doskonałej kopii jednej z fabryk koreańskiego giganta.

CZYTAJ TEŻ: Największe kradzieże i mistyfikacje



Kopia miała zawierać szereg ściśle tajnych informacji i patentów. Celem zuchwałej kradzieży było wybudowanie identycznego obiektu w Chinach, który byłby zdolny do tworzenia podzespołów na podstawie skradzionych informacji od koreańskiego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, były dyrektor to niejedyna osoba zamieszana w sprawę.

Reklama