Chłodzi czy oszukuje. Czy warto kupić podstawkę pod laptopa?

Podstawka pod latpopa. Czy jest mi potrzebna?

Z uwagi na swoją konstrukcję, korzystanie z laptopa różni się od pracy np. przy komputerze stacjonarnym. Nie dziwi zatem bogata oferta akcesoriów do przenośnych komputerów, które często są używane podczas pracy zdalnej i nie tylko. Czy warto kupić podstawkę pod laptop? Ta spełnia dwie ważne funkcje i jeżeli znajdujemy dla nich zastosowanie, to zakup ten jest jak najbardziej uzasadniony.

Ergonomiczna pozycja przy biurku

Płaskie ułożenie laptopa na biurku może powodować nienaturalną pozycję siedzenia przed ekranem. Z reguły ekran laptopa jest położony o wiele za nisko względem naszej głowy. Wielogodzinna praca przed takim komputerem powoduje nieergonomiczne zgięcie karku i pleców, co szybko da o sobie znać poprzez ból szyi i nie tylko.

Podstawka pod laptop pozwala umieścić go wyżej, dzięki czemu uzyskamy bardziej ergonomiczne położenie. Nie będziemy musieli się schylać tak mocno, a i nasze dłonie będą lepiej ułożone względem poprzedniej pozycji. Nasze plecy nam za to podziękują!

Lepsze chłodzenie laptopa

Podstawki i podkładki pod laptop to nie tylko możliwość lepszego ułożenia ekranu, ale także wsparcie oryginalnego chłodzenia. Na rynku znajdziemy różne urządzenia, które oferują dodatkowy zestaw wentylatorów. Te mogą pomóc w obniżeniu temperatury naszego komputera, co wpłynie pozytywnie na jego kulturę pracy.

Zasada działania podstawki pod laptop z wentylatorami jest prosta. Umieszczamy komputer na podkładce, podpinając ją przez port USB. Urządzenie pobierze prąd, który uruchomi zestaw wiatraków. Te pomogą w odprowadzeniu nadmiaru ciepłego powietrza i zastąpią je chłodnym powiewem.

Podstawka pod laptop nie ochłodzi urządzenia całkowicie, dlatego nie możemy w tym wypadku oczekiwać cudów. Z reguły wpływ pokładki chłodzącej na temperaturę podzespołów pozwala na obniżenie temperatury o kilkanaście stopni. To dobry dodatek, choć nie zastąpi nam odpowiedniej konserwacji laptopa.

Jak wybrać podstawkę chłodzącą pod laptopa?

Wybór podstawek chłodzących pod laptop jest bardzo duży. W ofercie sklepów znajdziemy modele bardzo budżetowe, ale i droższe, oferujące więcej wentylatorów lub dodatkowe funkcje. Jeżeli posiadany przez nas model to niewielki laptop do pracy, z pewnością wystarczy nam podstawowy model.

W droższą podstawkę warto zainwestować w przypadku korzystania z dużych laptopów np. gamingowych. Te wyposażone są w dedykowane karty graficzne, które charakteryzuje nie tylko większa moc, ale i wydzielanie dużych pokładów ciepła. Faktem jest, że laptopy dla graczy grzeją się na potęgę - często mimo zastosowania nowoczesnych systemów chłodzenia.

W takiej sytuacji warto zapewnić urządzeniu wsparcie w postaci podkładki chłodzącej. Przy wyborze modelu warto zwrócić uwagę na wielkość i liczbę wiatraków, oraz możliwość ich układania - wtedy będziemy mogli chłodzić ten obszar obudowy, który grzeje się najmocniej.

Polecane podkładki chłodzące pod laptop:

Reinston EPCH01 - 119,99 zł - 4 wentylatory, regulacja siły nawiewu i wysokości podstawki

Silver Monkey X Massif - 120 zł - 4 wentylatory, wysoka prędkość i podświetlenie LED

GENESIS Oxid 250 - 139,99 - stabilna pod dużego laptopa

REDRAGON Ingrid GCP511 - 119,99 zł - 3 wentylatory, podświetlenie RGB

Laptop się grzeje - co zrobić?

Kupno podstawki chłodzącej to jeden ze sposobów na grzejący się laptop. Co zrobić, gdy to nie zapewni rozwiązania problemu? Wtedy warto zastanowić się nad wyczyszczeniem naszego komputera. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o zawartość dysku.

Laptop po latach użytkowania może wymagać dokładnego wyczyszczenia podzespołów i szczelin obudowy. Przyda się do tego sprężone powietrze. Nadmiar kurzu prowadzi do gorszego odprowadzania ciepła, a co za tym idzie do nagrzewania się podzespołów. Warto wyczyścić laptop zanim pojawią się poważniejsze problemy - wysokie temperatury mogą uszkodzić np. kartę graficzną.