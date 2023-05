Czy jesteście gotowi na samolot przyszłości? Nadchodzi era JetZero

Przeprowadzone eksperymenty w tunelu aerodynamicznym wykazały, że tego typu konstrukcja jest bardziej odporna na turbulencje niż klasyczne, pasażerskie odrzutowce. Silniki zamocowane z tyłu na kadłubie samolotu sprawią z kolei, że JetZero będzie wręcz fantastycznie cichy.

Założyciel start-up'u Mark Page zapewnia, że opracowany przez jego firmę model samolotu pozwoli na obniżenie zużycia paliwa o połowę wobec tego, ile spalają klasyczne odrzutowce.



"Skrzydło mieszane" jest o 50% wydajniejsze. JetZero dzięki temu zużywa o połowę mniej paliwa i wytwarza o połowę mniej dwutlenku węgla w porównaniu z klasycznym samolotem założyciel JetZero Mark Page

Komfort na pokładzie

Unikalna budowa JetZero daje możliwość stworzenia jedynej w swoim rodzaju kabiny pasażerskiej. Układ siedzeń ma bardziej przypominać ten, który znamy z teatru niż z pokładów pasażerskich samolotów. Producent JetZero chce w kabinie zamontować ogromne, panoramiczne okna, dzięki którym powstanie wrażenie "salonu w chmurach".



Zdjęcie W kabinie pasażerskiej największe wrażenie robią panoramiczne okna / zdjęcie" JetZero / domena publiczna

Nietypowy kształt kadłuba i ogromna rozpiętość skrzydeł wynosząca 61 metrów (o 11 metrów większa niż Boeinga 767) rodzi pytanie, jak samolot będzie sobie radził podczas kołowania na lotnisku. Inżynierowie tworzący projekt JetZero zapewniają, że zrobili symulację i ich samolot będzie mógł manewrować na każdym lotnisku, które jest w stanie obsługiwać Airbusa A330.



Zdjęcie Grafika pokazująca JetZero na lotnisku przy terminalu dla pasażerów / źródło: JetZero / domena publiczna



Pierwszym samolotem JetZero ma być model Z-5, który ma powstać do 2030 roku. Projekt zakłada, że zabierze na pokład 250 pasażerów. Przewidywany zasięg to 9260 kilometrów. Samolot ma być od samego początku przystosowany do zainstalowania napędu wodorowego.

Budowa kadłuba umożliwia zainstalowanie dużych, płaskich zbiorników na wodór. JetZero w wersji wodorowej ma szansę stać się najbardziej ekonomicznym samolotem świata.