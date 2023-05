Sen na pokładzie samolotu w normalnym, pełnowymiarowym łóżku - to marzenie wielu pasjonatów podróży lotniczych. Dziś taką możliwość mają jedynie najbogatsi, których stać na kupno biletu pierwszej klasy za kilka tysięcy dolarów.

Wkrótce ma to się zmienić dzięki sensacyjnej zapowiedzi, którą złożył narodowy przewoźnik z Nowej Zelandii. Jako pierwsze linie lotnicze na świecie Air New Zealand zamierzają wprowadzić specjalne kuszetki do spania w klasie ekonomicznej. Usługa nazywa się "Skynest" i będzie dostępna dla pasażerów najtańszej klasy ekonomicznej.

Reklama

"Sypialne kapsuły" mają wymiary dużego łóżka, w którym mogą swobodnie spać nawet wysokie osoby. Po wejściu do takiej kapsuły wystarczy zgasić wewnętrzne oświetlenie, a następnie zaciągnąć małą kotarę. Na każdego pasażera będzie czekała mała poduszka i kocyk, które przyniesie stewardessa. I już po chwili możemy rozkoszować się podniebnym snem we własnym łóżku. W każdej z kapsuł zainstalowano specjalny system do wentylacji, niezwykle cichy i ułatwiający głęboki sen.



Wideo youtube

Kapsuły sypialne mają być zainstalowane w Boeingach 787-9 Dreamliner. W tylnej części samolotu zamiast zwyczajnych siedzeń będą dwa rzędy trzypiętrowych kapsuł.

Korzystanie z każdej z sześciu "kapsuł sypialnych" na pokładzie samolotu będzie wymagało wcześniejszej rezerwacji na lotnisku lub już podczas lotu. W samolotowej kuszetce będziemy mogli spędzić cztery godziny, po czym będzie ona przygotowywana dla kolejnego pasażera. Linie Air New Zealand przeprowadziły badania, jak wygląda przeciętny sen na pokładzie samolotu. Okazało się, że na pokładzie śpimy najczęściej ok. 90 minut. - Cztery godziny w samolotowej kapsule sypialnej to akurat tyle, aby przespać się, wyciszyć i wypocząć - napisał w informacji prasowej nowozelandzki przewoźnik.

Aby móc skorzystać z jednej z "kapsuł sypialnych" niestety trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Air New Zealand nie podało jeszcze, jaka będzie cena tego "podniebnego luksusu". Usługa "Skynest" będzie dostępna od września 2024 r.