Stany Zjednoczone ogłosiły kolejną transzę wsparcia militarnego dla Ukrainy. Wśród nowej broni znalazły się nowe rakiety do siejących zniszczenie u rosyjskiego agresora, amerykańskich wyrzutni HIMARS. Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy zapowiedzieli, że nowa broń pozwoli jeszcze szybciej i sprawniej odzyskiwać okupowane terytoria.

Dotychczas ukraińska armia dysponowała pociskami GMLRS M31A1/M31A2 z 90-kilogramową głowicą typu unitary. Jest to standardowa głowica odłamkowo-burząca, która pozwala na punktowe uderzenia w cele w odległości do 85 kilometrów. Ukraińska armia wykorzystywała je do likwidacji rosyjskich dużych składów amunicji w obwodzie charkowskim i chersońskim.

Nowe rakiety do zestawów HIMARS uderzą w piechotę

Teraz do gry wejdą nowe rakiety o znacznie większych możliwościach. Mowa tutaj o rakietach M30A1 z głowicą Alternative Warhead. Pozwalają one na obszarowe rażenie celów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku amunicji kasetowej, jednak są one pozbawione ich wad, czyli dużej ilości niewybuchów, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla cywili, jak i żołnierzy.

Rakiety M30A1 do wyrzutni HIMARS posiadają głowicę zawierającą ładunek 180 tysięcy stalowo-wolframowych kulek. Głowica wybucha tuż nad wybranym celem, w tym przypadku oddziałami piechoty czy lekkimi pojazdami, i je skutecznie neutralizuje. Teren rażenia jest później wolny od niewybuchów i bezpieczny dla ukraińskich żołnierzy wyzwolicieli.

Kolejna gigantyczna pomoc militarna USA dla Ukrainy

To idealna broń do poradzenia sobie z dużą ilością oddziałów rosyjskiej armii. W kolejnych miesiącach na froncie mają pojawić się setki tysięcy nowych żołnierzy, którzy trafią tam w ramach wielkiej mobilizacji. Niestety, Siły Zbrojne Ukrainy nie ujawniły, ile otrzymały sztuk nowych rakiet GMLRS M30A1 do wyrzutni HIMARS.

Dotychczas Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie 16 wyrzutni HIMARS, zaś Niemcy i Wielka Brytania razem 11 gąsienicowych wersji tego systemu M270 MLRS. HIMARS to system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Niebawem do Ukrainy dotrze kolejne 18 zestawów HIMARS z kolejnego pakietu pomocy o wartości 1,1 miliarda dolarów. Oprócz tego, Joe Biden ogłosił, że wesprze władze naszego wschodniego sąsiada pomocą w wysokości 12,3 miliarda dolarów.