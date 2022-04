Pożary są ogromnym zagrożeniem dla lasów i żyjących w nich organizmów. Są miejsca na Ziemi, takie jak Australia, gdzie dodatkowo klimat sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, a z każdym pożarem straż walczy tygodniami. Stosowane są różne kombinacje pasów przeciwpożarowych, lecz czasem i to nie wystarczy, by powstrzymać ogień od dalszego rozprzestrzeniania się. Kanadyjska firma prezentuje rozwiązanie problemu.

DHC-515 Firefighter. Wielozadaniowy samolot

Firma De Havilland Canada przedstawiła swój najnowszy wodnosamolot, który posłuży do walki z pożarami lasów.

DHC-515 Firefighter zawiera szereg przydatnych funkcji, w tym możliwość zabrania pełnego ładunku słodkiej lub słonej wody w zaledwie 12 sekund.

DHC-515 to samolot wielozadaniowy, wyposażony w zbiorniki wewnętrzne. Pojazdy przeciwpożarowe nie są żadną nowością, lecz kanadyjska maszyna ma nad nimi sporą przewagę.

Zwykle samoloty przeciwpożarowe znajdują się na lądzie i konieczne jest wpompowanie wody na pokład. DHC-515 musi tylko wylądować w zbiorniku wodnym, otworzyć zawory i wpuścić wodę, co jest w stanie zrobić w czasie nieosiągalnym dla innych maszyn. Pozwala to nie tylko na załadowanie go w kilka sekund, ale także na wielokrotne loty, dostarczając nawet do 700 000 litrów dziennie.

Rozpoczęcie produkcji DHC-515 jest ważne nie tylko dla naszej firmy, ale także dla krajów na całym świecie, które polegają na naszych samolotach w celu ochrony swoich ludzi i lasów powiedział Brian Chafe, dyrektor generalny De Havilland Canada.

Błyskawiczne zbieranie wody i możliwość długiej pracy bez konieczności tankowania to nie wszystko, co ma do zaoferowania DHC-515 Firefighter.

Wodnosamolot został zaopatrzony w skrzydła o dużym maksymalnym udźwigu i silniki turbośmigłowe. Nie straszne są mu też wiatry wytworzone przez pożar.

W chwili obecnej kraje złożyły już zamówienie na łącznie 22 samoloty DHC-515. Władze firmy liczą na to, że pierwsze egzemplarze wyjdą z ich fabryk już w 2025 roku.