Walka z owadami, czy walka z wiatrakami?

Chociaż klimat panujący w Polsce nie sprzyja aż tak panoszeniu się niektórych insektów, to szczególnie w okresie letnim dają nam się we znaki na przykład komary. To i tak lepiej, niż plaga karaluchów panosząca się po niejednej światowej metropolii. Problem ten szczególnie dotyka te regiony świata, w których panują wysokie temperatury i jest wilgotno.

Chcąc skutecznie radzić sobie z owadami, przydatne może być niekonwencjonalne (póki co) narzędzie. Może nim być np. opracowywany przez japońskich naukowców laser. Nowoczesna konstrukcja przypomina futurystyczną wieżyczkę laserową z gier wideo, której zadaniem nie jest walka z kosmitami, lecz owadami. Nie oprą się jej nawet karaluchy.

Strzelanie laserem do szkodników

Zespół w Instytucie Inżynierii Laserowej Uniwersytetu w Osace pod przewodnictwem profesorów Hiroshi Fuji i Kazuhisę Yamamoto opracowuje specjalny laser, który będzie w stanie skutecznie “strzelać" do niepożądanych osobników. O ile technologia tego rodzaju jest już w użyciu od jakiegoś czasu, to ma sporo wad. Wymaga dużo energii, nie radzi sobie z wieloma gatunkami insektów i nie działa wystarczająco sprawnie.

Celem naukowców było opracowanie takiego narzędzia, które upora się np. z ćmą tytoniową, czyli dość sporym owadem niszczącym każdego roku wiele terenów upraw. W tym wypadku pomocny okazał się efektywny system namierzania. Jak podają uczeni, stworzony system identyfikuje słabe punkty owada (np. twarz czy klatkę piersiową) i to właśnie tam skupiana jest wiązka.

Dzięki temu jeden wystrzał lasera jest w stanie zneutralizować zagrożenie. Działanie lasera przedstawiono na kilku krótkich filmikach. Widać, że system działa szybko, a co ważne skutecznie. Namierzanie radzi sobie również z poruszającymi się osobnikami.

Przed nami lata rozwoju

Technologia nie jest jeszcze gotowa do wdrożenia na szeroką skalę. Daje natomiast duże nadzieje na mocne ograniczenie korzystania z pestycydów w przyszłości. O ile niektóre gatunki są odporne na chemikalia, tak nie będą one w stanie oprzeć się sile skupionego promienia.

Zdaniem naukowców, nawet częściowa ochrona laserowa pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści poprzez ograniczenie populacji szkodników w obrębie pól uprawnych. Poza tym możliwe będzie wykorzystanie tej technologii w domach. Wizja letniego spotkania przy grillu, któremu towarzyszy strzelający laser jest co najmniej zachęcająca.

Oby tylko maszyna się nie zbuntowała i nie zaczęła namierzać swoich właścicieli lub gości. O ile czasem mamy ochotę określić kogoś mianem szkodnika, to jednak trafienie go laserem mogłoby nam przysporzyć niemałych kłopotów. Nawet jeżeli naszym zdaniem na to zasługiwał...