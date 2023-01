Ten robot ucieszy sadowników. Wygląda jak łazik marsjański, ale jego zadanie jest inne

Herbicide GUSS ma napęd na cztery koła, a energię zapewnia mały silnik wysokoprężny. Jest wręcz naszpikowany zaawansowaną elektroniką. Na pokładzie ma GPS, moduł GSM, a także laser skanujący otoczenie z układem LiDAR. Ten ostatni pozwala wykonać wirtualną mapę sadu. Wystarczy, że operator zaznaczy obszar, na którym ma działać robot i określi jego zadania. Pojazd automatycznie wyznacza trasę i potrafi omijać nieoczekiwane przeszkody.



Na pokładzie Herbicide GUSS jest zbiornik mogący pomieścić 227 litrów płynu do prowadzenia oprysków. Robi je za pomocą specjalnych wysięgników, do których są doprowadzone przewody z płynem ze zbiornika. I tu pojawia się układ sztucznej inteligencji, który za pomocą kamer analizuje sytuację w sadzie. Jeśli zauważy chwast, wtedy robot kieruje precyzyjnie na niego środek chwastobójczy i jedzie dalej. To proste rozwiązanie sprawia, że właściciel sadu znacznie oszczędza na ilości chemikaliów, których używa do walki z chwastami.



Obsługa robota jest dziecinnie prosta. Wystarczy do tego laptop, na którego ekranie na bieżąco pojawiają się komunikaty o postępach pracy. Jeśli tylko pojazd napotka jakiś problem na panelu sterowania, pojawia się jedynie komunikat, a pojazd sam podejmuje decyzję, jak ten problem rozwiązać.