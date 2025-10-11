Księżyc wciąż skrywa ślady Thei? Nowe odkrycie w próbkach Apollo 17

Daniel Górecki

Ponad pół wieku po zakończeniu misji Apollo 17, naukowcy z Brown University dokonali odkrycia, które może na nowo napisać historię powstania Księżyca. W próbkach księżycowego gruntu, zapieczętowanych od 1972 roku, znaleźli izotopy siarki, jakich nie ma na Ziemi. Co to oznacza?

Apollo 17: Gene Cernan w księżycowym łaziku Lunar Roving Vehicle
Apollo 17: Gene Cernan w księżycowym łaziku Lunar Roving VehicleNASA/Harrison Schmittdomena publiczna

Próbki zebrane przez astronautów Eugene'a Cernana i Harrisona Schmitta przez dekady spoczywały nienaruszone w ramach programu Apollo Next Generation Sample Analysis (ANGSA). NASA celowo odłożyła je "dla przyszłych pokoleń" naukowców, wiedząc, że technologia analityczna będzie się rozwijać.

Siarkowy "odcisk palca" z innego świata

W tym roku zespół Brown University w końcu otworzył jedną z tych kapsuł czasu i teraz na łamach czasopisma JGR: Planets dzieli się wynikami swojej pracy. Naukowcy odkryli, że księżycowy materiał zawiera związki siarki wyjątkowo ubogie w izotop siarki-33 (³³S). To niespodziewane, bo dotychczasowe analizy wskazywały, że Księżyc i Ziemia mają bardzo podobny skład izotopowy.

Spodziewaliśmy się wyników zbliżonych do ziemskich. Gdy zobaczyłem pierwsze dane, pomyślałem: "To niemożliwe". Ale pomiary były powtarzalne. To naprawdę unikalne odkrycie 
przyznał główny autor badania, James Dotti.

Księżyc kryje ślady Thei?

Badacze wykorzystali tu spektrometrię mas jonów wtórnych, technikę pozwalającą analizować pojedyncze mikrocząstki z ogromną precyzją. Według Dottina, nietypowy stosunek izotopów może być pozostałością procesów chemicznych z najwcześniejszych etapów formowania Księżyca.

Jedna z teorii zakłada, że w skałach naszego satelity mogą wciąż tkwić chemiczne ślady po Thei - hipotetycznej planecie wielkości Marsa, która ok. 4,5 mld lat temu miała zderzyć się z młodą Ziemią i doprowadzić do narodzin naszego satelity.

"To możliwe, że w tych próbkach widzimy dosłownie ślad po tamtym zderzeniu. Cząstkę Thei, uwięzioną w księżycowych skałach przez miliardy lat" - mówi Dottin. I jeśli to prawda, Księżyc może być nie tylko naturalnym archiwum historii Układu Słonecznego, ale też jedynym miejscem, gdzie wciąż zachowały się materialne resztki zaginionej planety.

