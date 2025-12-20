Gemini Deep Research dostarczy bardziej wizualne raporty

Najpopularniejsze czatboty oparte na modelach OpenAI i Google oferują swoje odpowiedzi w trybie szybkim lub wolniejszym, ale "myślącym". Sztuczna inteligencja dokopuje się wówczas głębiej, analizuje dane i wnioskuje na ich podstawie, by udzielić bardziej wyczerpującej i trafnej odpowiedzi. Zwykle trwa to dłużej - nawet kilka minut. Aby zmusić AI do głębszego zastanowienia się nad problemem, należy wybrać tryb "Deep Research" w ustawieniach Gemini (tuż pod okienkiem pisania wiadomości), "Zastanów się" w Microsoft Copilot albo "Myślenie" w ChatGPT.

Do tej pory jednak tylko modele OpenAI w trybie głębszego myślenia obok tekstu dostarczały użytkownikom wizualizacji. Potrafiły na poczekaniu wygenerować ilustracje, schematy, wykresy, infografiki i interaktywne symulacje, które pomagały użytkownikowi zrozumieć zagadnienie. Mogą one przedstawiać cokolwiek - od budowy samolotu po statystyki sportowe. Interakcja tych wybranych elementów polega na możliwości klikania elementów przez użytkownika, aby wykonać jakąś akcję - nie są to wtedy statyczne obrazy jpg czy png.

Rozwiń

Google przystąpiło do rewolucji AI później niż OpenAI i Microsoft, ale dość szybko nadgoniło rywali, a jego model Gemini jest równie dobry, co GPT i spółka (choć wyniki w poszczególnych benchmarkach są bardzo różne). Teraz został on wyposażony w kolejną funkcję multimodalną - dostarczanie materiałów wizualnych w odpowiedziach trybu myślącego. Na czym do dokładnie polega?

Czytaj, oglądaj, wchodź w interakcje. Ale to nie za darmo

Nowość w Google Gemini pomoże użytkownikom natychmiast wizualizować skomplikowane informacje. "Deep Research wykracza poza tekst, by generować bogate, wizualne raporty uzupełnione customowymi obrazami, wykresami i interaktywnymi symulacjami" - wyjaśnia producent. "Łącząc głęboką analizę i dynamicznymi wizualizacjami, takimi jak diagramy i schematy, Gemini transformuje gęste dane w namacalne, łatwe do zrozumienia wglądy".

Ta nowa funkcja może pomóc użytkownikom w każdej sytuacji, czy to w scenariuszu przydzielania budżetu marketingowego, czy eksplorowania złożonych teorii naukowych. "Zamiast po prostu czytać o strategii, możesz wejść w interakcję z dynamicznym modelem symulacji wewnątrz twojego raportu, aby prognozować wyniki w oparciu o różne zmienne" - wyjaśniają eksperci z Google. To zupełnie zrozumiałe podejście. W końcu goły tekst pozbawiony ilustracji, wykresów, tabel i innych form przedstawienia danych jest nużący i utrudnia zrozumienie tematu.

Gdzie wady? Póki co ta funkcjonalność nie jest ogólnodostępna dla darmowych użytkowników, lecz jedynie dla subskrybentów Google AI Ultra. Subskrypcja pakietu kosztuje 1229,99 zł/mies. (609,99 zł/mies. przez 3 miesiące), więc to nie jest tania zabawa. Spodziewamy się jednak, że prędzej czy później wizualizacje w raportach spowszednieją na tyle, że trafią także do bezpłatnej wersji czatbota.

