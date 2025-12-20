Spis treści: Zagraniczny city break na sylwestra. Te miasta odwiedzą Polacy Sylwester w Polsce. Do jakich miejscowości warto pojechać?

Zagraniczny city break na sylwestra. Te miasta odwiedzą Polacy

Osoby, które nie lubią zimy i związanych z nią niskich temperatur, z pewnością wolałyby świętować sylwestra w cieplejszych klimatach. Tego rodzaju doświadczenie może umożliwić kilkudniowy city break. Jakie zagraniczne kierunki mogą cieszyć się największą popularnością?

Jednym z najchętniej wybieranych miejsc jest Malta. Temperatura w grudniu i styczniu zwykle oscyluje tam w granicach 14-16 stopni. Na wyspę dolecimy bezpośrednio z wielu polskich miast - między innymi z Warszawy, Poznania, Krakowa czy Gdańska. Cena za lot i 3 noce w terminie sylwestrowym średnio oscyluje w granicach od 1200 do około 2400 zł za osobę - w głównej mierze zależy ona od konkretnego noclegu oraz tego, kiedy dokonamy rezerwacji pobytu.

Kolejnym wartym rozważenia kierunkiem jest Turcja, a konkretniej popularne miejscowości turystyczne takie jak Alanya, Antalya czy Izmir. W grudniu i styczniu temperatury w tych miejscowościach osiągają około 13-18 stopni Celsjusza. Jak wynika z cen podanych na stronie esky.pl, jeśli wybierzemy Turcję, to najmniej zapłacimy około 1400-1500 zł za osobę (cena za lot i pobyt w przypadku najpopularniejszych i najkorzystniejszych cenowo ofert).

Na uwagę zasługują także Włochy. Sylwester w Rzymie, Wenecji lub na słonecznej Sycylii to coś, co z pewnością rozważa wiele osób. Podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych miejsc, temperatury w tych miejscowościach w grudniu i styczniu utrzymują się na poziomie około 14-18 stopni Celsjusza. Ceny również są podobne - to średnio 1200-1400 zł za loty i 3 noce, choć można znaleźć również nieco tańsze oferty.

Jeśli chcemy przywitać nowy rok podczas zagranicznego wyjazdu, rezerwację biletów oraz noclegu należy zrobić jak najszybciej. Im bliżej sylwestra, tym ceny mogą być wyższe.

Sylwester w Polsce. Do jakich miejscowości warto pojechać?

Jeśli chodzi o spędzenie sylwestra w Polsce, to warto rozważyć udanie się do tych miast, które organizują duże imprezy z koncertami. Pod tym względem warto rozważyć Toruń, gdzie "Sylwestrową Moc Przebojów" organizuje Polsat. Podobne wydarzenie, organizowane przez Telewizję Polską odbędzie się w Katowicach.

Co ciekawe, wiele zagranicznych serwisów uwzględnia w swoich zestawieniach pewną polską miejscowość. Chodzi o Kraków. Serwis dailymail.co.uk wskazuje na niski koszt pobytu w stolicy Małopolski, który w terminie od 27 do 30 grudnia może wynosić 349 funtów. Warto jednak wspomnieć, że w tym roku miasto raczej nie planuje organizacji dużej, miejskiej imprezy sylwestrowej, jednak własne inicjatywy będą podejmować inne instytucje (na przykład teatry czy domy kultury). Kraków to także świetna propozycja dla fanów imprezowania do białego rana - miasto obfituje w różnego rodzaju kluby czy puby.

