Inversion to amerykańska firma z sektora kosmicznego, która ma bardzo ambitne plany. Opracowała ona koncept statku towarowego o nazwie Arc, który mógłby zrewolucjonizować dostawy z kosmosu na powierzchnię Ziemi.

Arc ma dostarczać ładunki z kosmosu na Ziemię w mniej niż godzinę

Arc to projekt autonomicznego statku towarowego, który byłby pojazdem wielokrotnego użytku. To oznacza, że jedną maszynę można będzie wykorzystać wiele razy i nie ulegałaby ona zniszczeniu.

Statek kosmiczny Inversion ma pozwolić na szybkie dostarczanie ładunków z kosmosu na Ziemię. Pojazd jest zaprojektowany w taki sposób, że niezależnie od miejsca lądowania na planecie, miałoby to trwać mniej niż godzinę. W trakcie opadania zostaną wykorzystane spadochrony.

Dzięki ogromnemu zasięgowi pozwalającemu na pokonywanie ogromnych odległości podczas wejścia w atmosferę i wysokiej manewrowości w każdej fazie lotu, Arc oferuje niespotykane dotąd możliwości transportowe

Arc mógłby pełnić także funkcję orbitalnego magazynu, którego zawartość (w razie potrzeby) mogłaby szybko trafić do dowolnego miejsca na Ziemi. Tutaj Inversion widzi zastosowania m.in. w wojsku, które mogłoby dostarczać zaopatrzenie w dowolny region świata w rekordowo krótkim czasie. Pod uwagę bierze się nawet zbudowanie całej floty takich magazynów.

Ambitne plany Inversion w starciu z rzeczywistością

Arc to pojazd kosmiczny, który na razie istnieje tylko na papierze i jest pomysłem. Inversion na razie go nie zbudowało, ale pewne technologie z myślą o tym projekcie w kosmosie już testowano.

Do opadania Arc ma wykorzystywać spadochrony. Inversion materiały prasowe

Inversion wystrzeliło prototypowy ładunek w ramach misji Transporter 12 zrealizowanej przez SpaceX w styczniu br. Był to pojazd o nazwie Ray, który trafił na orbitę, ale na Ziemię już nie wrócił, bo doszło do usterki napędu. Mimo to firma ogłosiła misję sukcesem, bo udało się jej zweryfikować szereg kluczowych technologii na orbicie.

Jednak Arc to znacznie większy i bardziej złożony pojazd, który ma być długi na 2,4 metra i szeroki na 1,2 metra. Futurystyczny statek prezentuje się ciekawie, ale czy ktoś (na przykład wojsko) rzeczywiście się nim zainteresuje? Trudno powiedzieć, bo takie "magazyny" na orbicie stanowiłyby łatwy cel i mogłyby zostać szybko strącone.

