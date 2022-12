Spis treści: 01 Jak włączyć internet z telefonu na laptopie przez WiFi?

02 Połączenie Internetu z telefonu na komputer kablem USB

03 Połączenie Internetu z telefonu na komputer przez Bluetooth

04 Dlaczego nie mogę udostępnić Internetu z telefonu na komputer?

Jak włączyć internet z telefonu na laptopie przez WiFi?

Udostępnianie internetu z telefonu nie jest trudne. To czynność, z którą poradzi sobie każdy. Aby operacja zakończyła się sukcesem, należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Po pierwsze, trzeba upewnić się, że na telefonie jest dostępny i włączony pakiet danych mobilnych.

Jak włączyć internet z telefonu na komputerze?

1. Skorzystaj z funkcji udostępniania internetu przez hotspot. Przejdź do ustawień telefonu i wyszukaj opcji "Udostępnianie internetu". W niektórych smartfonach może ona nazywać się inaczej: "Hotspot osobisty" albo "Router Wi-Fi i udostępnianie internetu".

Reklama

2. Kolejny krok to wybór opcji "Przenośny hotspot" lub "Router Wi-Fi". Gdy zostanie ona włączona, będzie można korzystać z internetu udostępnionego z telefonu na komputerze.

Zdjęcie Żeby korzystać z telefonu jako routera WiFi, trzeba włączyć funkcję w smartfonie. / INTERIA.PL

3. W przypadku, gdy użytkownik chce stworzyć połączenie prywatne, wymagane jest uwierzytelnienie danych. Na komputerze nie wystarczy wówczas jedynie wybrać spośród dostępnych opcji nazwy sieci Wi-Fi, lecz trzeba także wprowadzić hasło. Jest to zabezpieczenie przed tym, aby inni, przypadkowi użytkownicy znajdujący się w pobliżu, nie korzystali z udostępnianego internetu na swoich telefonach lub laptopach.

Zdjęcie W telefonie można zabezpieczyć sieć: wprowadzić własną nazwę, hasło i pasmo. / INTERIA.PL

Zdjęcie Na komputerze trzeba będzie wprowadzić hasło do WiFi ustawione w smartfonie. / INTERIA.PL

A co w przypadku, gdy urządzenie, na którym chce się korzystać z Internetu, nie ma Wi-Fi? Można go wtedy połączyć ze smartfonem, wykorzystując kabel USB lub Bluetooth i wówczas podłączyć się do sieci.

Połączenie Internetu z telefonu na komputer kablem USB

Telefon trzeba podłączyć do gniazda USB komputera przy pomocy kabla. Najczęściej będzie to kabel od ładowarki do telefonu. Następnie należy przejść do opcji "Połączenia - Router Wi-Fi i udostępnianie internetu" i kliknąć na opcję "Router USB". Warto mieć na uwadze, że w różnych modelach telefonów te opcje mogą mieć nieco inne nazwy, np. "Sieci zwykłe i bezprzewodowe" albo "Sieci".

Ten sposób udostępniania internetu ma pewną zaletę. Podczas udostępniania sieci przez Wi-Fi bateria szybciej się zużywa. Podłączając telefon kablem USB do komputera, użytkownik zyskuje nie tylko dostęp do internetu, lecz także źródło ładowania baterii.

Połączenie Internetu z telefonu na komputer przez Bluetooth

Aby skorzystać z tej opcji, należy włączyć Bluetooth w telefonie i komputerze, a następnie sparować oba urządzenia. Po otrzymaniu otrzymasz potwierdzenie o ich połączeniu.

1. Jeśli chcesz skorzystać z Internetu przez Bluetooth, wejdź w smartfonie w Ustawienia - i tak jak w przypadku udostępniania przez WiFi - wyszukaj "Udostępnianie internetu", "Hotspot osobisty" albo "Router Wi-Fi i udostępnianie internetu" (w zależności od telefonu nazwy mogą się różnić).

2. Kolejny krok to wybór opcji "Router Bluetooth". Gdy zostanie ona włączona, będzie można korzystać z internetu udostępnionego z telefonu na komputer.

Zdjęcie Po sparowaniu smartfona z komputerem włącz router Bluetooth w telefonie.

3. Wcześniej jednak trzeba będzie w komputerze wejść w Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Wybierz urządzenia i drukarki.

4. Następnie należy wybrać nasz smartfon, nacisnąć prawy przycisk myszy i kliknąć Połącz używając > Punkt dostępu.

Zdjęcie Połączenie z Internetem przez Bluetooth wymaga wejścia do Panelu sterowania.

Niezależnie od tego, czy wybór padnie na połączenie Wi-Fi, Bluetooth czy za pomocą kabla USB, skutek będzie taki sam. Na komputerze będzie można korzystać z internetu rozliczanego w ramach pakietu danych mobilnych na telefonie.

Co istotne, udostępnianie sieci jest możliwe zarówno w ofertach na abonament, jak i na kartę.

Dlaczego nie mogę udostępnić Internetu z telefonu na komputer?

Gdy kolejne próby włączenia internetu z telefonu na laptopie kończą się fiaskiem, w głowie przeważnie pojawia się pytanie "dlaczego nie mogę udostępnić internetu z telefonu na komputer?".

Problemy mogą okazać się błahe - np. błąd użytkownika. Te można rozwiązać niemal od razu, wystarczy sięgnąć do instrukcji udostępniania hotspotu Wi-Fi.

Może okazać się także, że w telefonie skończył się pakiet danych. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest dokupienie dodatkowych GB Internetu.