Co robić, gdy telefon został skradziony?

Kiedyś kradzież telefonu oznaczała stratę drogiego urządzenia, z którego ktoś mógł na dodatek wysłać drogie SMS Premium i narazić nas na koszta - o ile mieliśmy taryfę na abonament. W przypadku urządzeń na kartę stracić można było wysokość doładowania, ale nadal największym problemem było samo urządzenie. Dziś sprawa jest o wiele poważniejsza, a wszystko przez... smartfony.

Nie dość, że telefony mogą być szalenie drogie (pamiętacie cenę iPhone 14 w Polsce?) to na dodatek mamy w nich masę różnego rodzaju kont i danych, których utrata może nas słono kosztować. Wystarczy brak właściwych zabezpieczeń, a złodziej bez problemu uzyska dostęp do naszego konta w mediach społecznościowych, danych logowania do różnych serwisów, a nawet płatności mobilnych. W obecnych czasach możemy w ten sposób stracić nawet swoje dane osobowe - wystarczy, że na naszym telefonie jest zainstalowany mObywatel.

Skradziony telefon a mObywatel z dowodem osobistym. Działaj szybko

W przypadku kradzieży telefonu, na którym zainstalowano aplikację mObywatel musimy działać szybko. Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński poradził, aby w takiej sytuacji skorzystać z infolinii. Po kradzieży telefonu z aplikacją należy jak najszybciej skontaktować się z numerem 42 253 5474, gdzie zgłaszamy kradzież. W ten sposób aplikacja zostanie szybko zastrzeżona, a nasze dane znajdujące się na profilu będą bezpieczne.

Sama kradzież telefonu z mObywatelem nie musi oznaczać, że nasze dane z miejsca zostaną wykorzystane. Warto zabezpieczyć swoje urządzenie w odpowiednią blokadę, np. z użyciem funkcji biometrycznych (odcisk palca, wykrywanie twarzy czy siatkówki oka). Poza tym koniecznie pamiętajmy o zastosowaniu skomplikowanego hasła lub kodu PIN. To znacząco ograniczy prawdopodobieństwo, że poza telefonem stracimy też pieniądze, a nasze dane zostaną wykorzystane w niecny sposób.

Po kradzieży telefonu idź na policję

Mimo zastrzeżenia aplikacji mObywatel na infolinii, w przypadku kradzieży telefonu to nie koniec działań, które warto podjąć. Warto poinformować o tym fakcie nasz bank, z którego kart i aplikacji mobilnych korzystaliśmy. To pozwoli dezaktywować mobilną bankowość na skradzionym urządzeniu. Poza tym, trzeba o sprawie zawiadomić odpowiednie służby, czyli policję.

Do wizyty na komisariacie odpowiednio się przygotujmy - przyda się dowód osobisty jak i dane pozwalające zidentyfikować skradziony telefon. Numer IMEI znajdziemy na pudełku urządzenia. O fakcie kradzieży poinformujmy również operatora. Będzie on mógł zablokować naszą kartę SIM, jak i samo urządzenie - wszystko za sprawą rzeczonego numeru IMEI. W takiej sytuacji urządzenie będzie dla złodzieja bezużyteczne na terenie całego kraju.