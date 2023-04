Dowód osobisty w telefonie i nie tylko. Po co nam mObywatel?

Spis treści: 01 Aplikacja mObywatel - cyfrowe dokumenty w telefonie

Aplikacja mObywatel - cyfrowe dokumenty w telefonie

mObywatel to bezpłatna aplikacja, za którą odpowiada Rada Ministrów i Ministerstwo Cyfryzacji w Polsce. Cieszy się sporą popularnością, bo korzysta z niej już niemal 10 milionów Polaków, a liczba ta stale rośnie. Czym w ogóle jest mObywatel i do czego można wykorzystać tę aplikację?

W dużym skrócie mObywatel to program, w którym można mamy dostęp do cyfrowych wersji przeróżnych dokumentów wykorzystywanych na co dzień. Pierwotna wersja aplikacji pojawiła się jeszcze w 2017 roku na telefony z Androidem, dzisiaj jest również dostępna na iPhony z iOS. Pobranie i korzystanie z wszelkich funkcjonalności mObywatel jest całkowicie bezpłatne - a opcji jest naprawdę sporo.

Jakie dokumenty w mObywatel? Prawo jazdy, dowód osobisty i nie tylko

W skład aplikacji mObywatel wchodzą następujące funkcje i możliwości:

mObywatel - dowód osobisty

mPojazd - dowód rejestracyjny i wszlkie informacje na temat posiadanego pojazdu (m.in. daty badań technicznych czy ubezpieczenia)

mPrawo Jazdy - elektroniczne prawo jazdy

Punkty Karne

Unijny Certyfikat COVID

eRecepta

mLegitymacja szkolna/studencka/poselska/senatorska

Legitymacja rencisty i emeryta

Karta Dużej Rodziny

Najważniejszą funkcjonalnością aplikacji mObywatel jest z pewnością możliwość przypisania do swojego konta różnych dokumentów, które do tej pory posiadaliśmy w formie fizycznej. Na tę funkcję składa się m.in. mTożsamość, czyli zbiór naszych danych osobistych, które zostały przez program pobrane i zweryfikowane w oparciu o Rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych. Dużym udogodnieniem jest potwierdzanie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel np. w urzędach.

Czy e-Dowód z aplikacji mObywatel jest równorzędny z tym plastikowym? Zgodnie z ostatnimi doniesieniami z obrad sejmowych i prac parlamentarzystów, jeszcze latem tego roku cyfrowy dowód z aplikacji mObywatel ma być powszechnie traktowany na równi z fizycznym dowodem osobistym. Do duża zmiana i ułatwienie, dzięki któremu dokument w mobilnej aplikacji będzie mógł realnie zastąpić zawartość naszego portfela.

Jak widać na powyższej liście, nawet najważniejszych funkcjonalności jest całkiem sporo. Z pewnością interesujący jest punkt wymieniający mLegitymację szkolną. Tak, mObywatel dla dziecka również jest dostępny i pozwala zastąpić dotychczas fizycznie wydawany szkolny dokument.

mObywatel to także eRecepta czy paszport covidowy

Dostęp do wielu dokumentów i informacji w jednym miejscu to dość oczywista zaleta, ułatwiająca korzystanie m.in. z usług publicznych. Zalety mObywatela to nie tylko potwierdzanie tożsamości czy możliwość legitymowania się. Apka może przydać się np. w podróży, gdy potrzebny będzie nasz Unijny Certyfikat COVID.

Skoro o tematyce okołozdrowotnej mowa, to nie da się zapomnieć o wizytach w placówkach medycznych i aptekach. eRecepta to wygodny sposób na zakup przepisanych leków, a eSkierowanie w mObywatel sprawi, że bez trudu połapiemy się w lekarskich zaleceniach.

mObywatel - PIT i logowanie

Aplikacja mObywatel pozwala również na logowanie do e-Urzędu Skarbowego, czyli miejsca w sieci, w którym bez problemu załatwimy wiele spraw skarbowych bez względu na dni wolne czy późne godziny. W to wchodzi również rozliczenie PIT online.

Logowanie jest bardzo proste, ponieważ wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a jako sposób logowania wybrać aplikację mObywatel. Będziemy mogli np. zeskanować kod QR, dzięki czemu zostaniemy zalogowani do systemu. W przyszłości apka mObywatel ma posiadać więcej funkcjonalności związanych ze skarbówką, jak np. pokazywanie statusu naszego zwrotu podatku.

mObywatel - jak pobrać, jak zainstalować, jak się zalogować?

Pobranie aplikacji mObywatel jest bardzo proste. W tym celu potrzebny będzie smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS. Wystarczy wejść do sklepu Google Play (Android) lub AppStore (iOS) i wyszukać aplikację o nazwie mObywatel.

Po pobraniu należy się zalogować, zdefiniować hasło i ewentualne zabezpieczenia, np. biometryczne (dostępne dla określonych urządzeń posiadających takie funkcje). W samym logowaniu do aplikacji przyda się Profil Zaufany - jak go założyć? Nasz poradnik wszystko objaśni.