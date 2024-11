Elektryczna tapeta. Nowy pomysł na ogrzewanie domów w Szkocji

Aby ograniczyć emisje, w 12 kamienicach w Glasgow testowane jest więc innowacyjne rozwiązanie w postaci "elektrycznej tapety". To cienka powierzchnia zasilana prądem, która składa się z pasków miedzi oraz grafenu, emitujących promieniowanie podczerwone i ogrzewających w ten sposób pomieszczenia bez emisji zanieczyszczeń. Elektryczna tapeta jest łatwa do zamontowania na suficie i zaczyna ogrzewać pomieszczenie w ciągu około trzech minut po uruchomieniu.

Elektryczna tapeta na ratunek

Co ważne, ciepło generowane jest bez spalin, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza wewnątrz domów. Energia dla tapety może pochodzić z farm wiatrowych, co czyni ją czystym źródłem ciepła. Naukowcy monitorują skuteczność nowego rozwiązania za pomocą czujników Internetu Rzeczy (IoT) oraz analityki opartej na sztucznej inteligencji (AI). Zebrano także opinie od mieszkańców kamienic na temat komfortu i te były bardzo pozytywne.

Glasgow ma około 70 tys. mieszkań w kamienicach, więc znalezienie nowych rozwiązań dla ich efektywniejszego ogrzewania jest kluczowe w dążeniu do zerowej emisji. Innowacyjne projekty pilotażowe, takie jak ten, są niezbędne w kontekście rozwiązywania problemów związanych z kosztami energii i emisjami w domach Glasgow powiedział Ruairi Kelly, lokalny radny.

Projekt jest finansowany przez Scotland Beyond Net Zero - koalicję ekspertów ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju z różnych szkockich uniwersytetów, która ma na celu przyspieszenie przejścia kraju na zerowe emisje. To jeden z ośmiu projektów realizowanych w ramach współpracy międzysektorowej, mających na celu rozwiązanie wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem. Lisanne Gibson, przewodnicząca Scotland Beyond Net Zero oraz wiceprzewodnicząca ds. badań na Uniwersytecie w Dundee, zaznacza: "Fundusz został zaprojektowany, aby wzmocnić międzyinstytucjonalne partnerstwa badawcze pomiędzy szkockimi uniwersytetami a zewnętrznymi organizacjami, w tym grupami społecznymi, organami rządowymi i sektorem prywatnym".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!