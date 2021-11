Po co Facebookowi stacjonarne sklepy? Dlatego, że większość użytkowników największego serwisu społecznościowego świata, WhatAppa czy Instagrama nie ma pojęcia, że Meta w ogóle takie ma i chce nimi zawojować świat, jak inni giganci technologiczni. Obecnie produktów jest niewiele, ale założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, planuje znacząco powiększyć swoją ofertę.

The New York Times informuje, że Meta rozpoczęła negocjacje z kilkoma firmami. Ruszyły one już w ubiegłym roku, ale pokrzyżować plany miała pandemia. Być może wówczas rozważano również zmianę nazwy. Teraz w Stanach Zjednoczonych wszystko powraca do normy, zatem pojawiła się szansa na realizację swojej idei.

Według informatorów The New York Times, sklepy Mety będą małymi obiektami, gdyż obecnie produktów jest niewiele. Pojawić się tam mają okulary VR Oculusa od Reality Labs, gadżety z linii Portal czy najnowsze inteligentne okulary, które Facebook stworzył z firmą Ray-Ban. Niebawem mają do nich dołączyć smart zegarki .

Zdjęcie Oto oferta Meta/Facebook / TechCrunch / materiały prasowe

Na razie Mark Zuckerberg i jego ludzie myślą nad nazwą tych obiektów. W grę wchodzą: Facebook Reality Store, Facebook Hub czy From Facebook. Meta zamierza mocno postawić na popularyzację swoich produktów. W tym pomoże tworzenie nowych linii i kolaboracja z najbardziej cenionymi markami.

Metawersum ma podbić świat w ciągu najbliższych 15 lat, i chociaż kierowane jest bardziej do dopiero rodzących się dzieci, proces przeniesienia do wirtualnego świata użytkowników Facebooka i reszty platform, ma być już dobrze widoczny za 2-3 lata.