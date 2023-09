Fotograf wszedł na pokład szpiegowskiego U-2. Zdjęcia zachwycają

Piękne zdjęcia z wysokości 21 tysięcy metrów

U-2 został zaprojektowany i zbudowany właśnie do realizacji takich zadań. Maszyna bez problemu może osiągnąć pułap 27 tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi, a na jej pokładzie znajdują się dziesiątki kamer i czujników wyspecjalizowanych w obserwacjach najróżniejszych obiektów, nie tylko latających, ale również tych budowanych na powierzchni.

Maszyna może operować w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień jak i w nocy. U-2 to jednoosobowy samolot napędzany jednym silnikiem i oferujący dwa miejsca dla pilotów. Dzięki układowi zbliżonemu do szybowca, może wznieść się na dużą wysokość i utrzymywać się przez długi czas w powietrzu. Wszystkie ujęcia z kamer wykonane w trakcie lotu mogą być w trybie rzeczywistym przesyłane do centrum dowodzenia.

Następca U-2 już powstaje w Area 51

Siły Powietrzne USA pracują nad następcą U-2. Budowa i testy nowego samolotu szpiegowskiego na miarę XXI wieku mają odbywać się w słynnej na całym świecie, tajnej bazie wojskowej o nazwie Area 51 w Nevadzie. Następca U-2 powstaje z myślą o szpiegowaniu terytoriów Rosji i Chin.