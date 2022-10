Gdzie będzie elektrownia atomowa w Polsce? Lada dzień decyzja o lokalizacji

Spis treści: 01 Elektrownia atomowa w Polsce - lokalizacja

02 Kiedy będzie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce?

03 Koszt budowy elektrowni atomowej. Tanio nie jest

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce zostanie wybudowana na Pomorzu.

Łączny czas budowy wszystkich reaktorów to 17 lat. Realizowany będzie od 2026 do 2043 r.

Na ostateczny koszt budowy elektrowni atomowej wpływa wiele czynników.

Elektrownia atomowa w Polsce - lokalizacja

Preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa to gmina Choczewo na Pomorzu. Lokalizację nazwano "Lubiatowo-Kopalino" i wybrano ją na podstawie badań środowiskowych i lokalizacyjnych. Uwzględniono w nich m.in. gęstość zaludnienia, właściwości terenu, środowisko przyrodnicze oraz istniejącą infrastrukturę (bliskość energetycznych sieci przesyłowych, dróg i kolei).

Zdjęcie Preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej / spółka Polske Elektrownie Jądrowe / materiały prasowe

Za lokalizacją przemawiać mają m.in.:

Brak dużych i stabilnych źródeł wytwórczych w regionie

Nieograniczony dostęp do wody chłodzącej

Możliwość transportu ładunków wielkogabarytowych drogą morską

Kiedy będzie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce?

Według harmonogramu rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora o mocy 1-1,6 GW nastąpi w 2026 r., a oddanie do użytku w 2033 r. Na Pomorzu powstaną łącznie trzy bloki jądrowe o łącznej mocy 3750 MW. Kolejne reaktory będą powstawały co dwa-trzy lata do 2043 r.

Program jądrowy w Polsce zakłada budowę łącznie sześciu reaktorów w dwóch elektrowniach o łącznej mocy od 6 do 9 GW. Powstaną w oparciu o sprawdzoną technologię PWR.

Koszt budowy elektrowni atomowej. Tanio nie jest

O kontrakt na budowę pierwszego bloku jądrowego walczą trzy zagraniczne firmy: amerykańska Westinghouse Electric Company (WEC), francuski koncern energetyczny Électricité de France (EDF) i koreańska spółka Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Według ustaleń Business Insidera, zaplanowane na wtorek spotkanie przełożono na przyszły tydzień. Nieoficjalnie mówi się jednak, że pierwszą elektrownię wybuduje Westinghouse, co nie powinno być zaskoczeniem. To Amerykanie byli wskazywanie do tej pory jako faworyci.

Według portalu strefainwestorow.pl decyzja o wyborze Amerykanów nie oznacza całkowitej przegranej francuskiego EDF i koreańskiego KHNP. Mogą one przystąpić do prac nad kolejną elektrownią atomową, zlokalizowaną w głębi lądu.



Trudno jednoznacznie wskazać, jaki będzie koszt budowy elektrowni atomowej w Polsce. Według analiz przeprowadzonych w sierpniu 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny, końcowy koszt budowy sześciu bloków w dwóch elektrowniach może wynieść nawet 184 mld zł.

Jednocześnie PIE wskazuje, że trzeba ostrożnie podchodzić do szacunków, ponieważ ostateczny koszt inwestycji zależy od wielu czynników takich jak wybór technologii, opóźnienia przy budowie czy wybór sposobu finansowania.

