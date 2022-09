Sieć Ethereum zapowiada wielkie wydarzenie o nazwie The Merge.

Jest to nic innego jak aktualizacja blockchaina, czyli systemu obliczeniowego kryptowaluty.

Po aktualizacji, Ethereum przejdzie z protokołu "Proof of Work" do mechanizmu konsensusu opartego na dowodach stawki, czyli "Proof of Stake".

Aktualizacja blockchaina cyfrowej waluty Ethereum

Oznacza to, że Ethereum nie będzie już można wydobywać za pomocą mocy obliczeniowej kart graficznych. W przypadku pomysłu FED, chodzi tutaj o kwestie czysto ekologiczne, bo celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W rzeczywistości chodzi jednak o kontrolę i dalsze obniżanie rangi kryptowalut.

To duży cios dla kryptogórników posiadających ogromne farmy wydobywcze, zbudowane z tysięcy koparek. Ethereum to bardzo popularna kryptowaluta. Jest określana jako "krypto autostrada" dla większości rynku i działa na niej mnóstwo rozwojowych projektów. Eksperci mają podzielone zdanie, co do przyszłości tej cyfrowej waluty.

The Merge to wielka szansa dla Ethereum?

Jedni uważają, że The Merge wpłynie na spadek ceny Ethereum. W kolejnych dniach kryptowaluta może być masowo wyprzedawana i jej cena obniży się z 1600 do zaledwie 1000 dolarów. Tymczasem, inni są pewni, że jej wartość będzie rosła, ponieważ nowe środowisko pozwoli na stabilniejsze obliczenia czy ograniczenie przestojów. Nie bez znaczenia ma też fakt, że po The Merge z zainteresowania Ethereum zrezygnuje wiele farm koparek, co ma pozytywnie wpłynąć na wartość waluty.

Co ciekawe, zainteresowanie na świecie wydarzeniem The Merge jest tak duże, że Google wprowadziło w wynikach wyszukiwania licznik, pokazujący czas pozostały do tego momentu. Wystarczy wpisać w wersji angielskiej wyszukiwarki "ethereum merge" . Przy okazji danych na temat tej kryptowaluty, pojawia się również grafika dwóch pand, które trzymają się za ręce. Fani Ethereum uważają, że w chwili aktualizacji blockchaina, pandy połączą się w jedną większą.