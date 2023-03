Google udostępnia Barda do testów. Nie wszyscy wezmą w nich udział

Pamiętacie prezentację Barda z początku lutego 2023 roku? Nie poszła najlepiej — na wideo możemy zobaczyć, jak bot udziela niepoprawnej odpowiedzi na zadane pytanie o teleskop Jamesa Webba. To jednak za mało, by Google zrezygnowało w wyścigu o najlepszego bota AI. Firma zaznaczyła, że technologia jest we wczesnej fazie rozwoju, zakasała rękawy i wróciła do prac nad Bardem.