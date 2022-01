Samsung od lat jest globalnym liderem w produkcji i sprzedaży smartfonów. Koreańskie przedsiębiorstwo nie skupia się na tworzeniu wyłącznie urządzeń mobilnych, a w jego szerokiej ofercie znajdują się również wszelakie artykuły RTV i AGD. Masowe wytwarzanie elektroniki wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko. Szczególnie, że wielu współpracowników firmy korzysta z energii pozyskanej ze spalania węgla.

Profil Greenpeace East Asia opublikował na Twitterze reklamę społeczną, mającą nakłonić koreańskie przedsiębiorstwo do zaprzestania wykorzystywania węgla do produkcji swoich urządzeń. Reklama przedstawia egzemplarze najnowszego Samsunga Z Flip 3, który składa się i rozkłada imitując ruchy skrzydeł ptaków. Wtedy można przeczytać, że jest to najnowszy smartfon Samsunga - inteligentny, lśniący, najnowocześniejszy i wyprodukowany z użyciem węgla i innych paliw kopalnych.

Samsung podczas prezentacji swoich urządzeń mobilnych często nawiązuje do Apple i porównuje swoje smartfony ze stworzonymi przez giganta z Cupertino. To również wykorzystało Greenpeace w swoich spocie pisząc: "W przeciwieństwie do Apple, swojego rywala, Samsung odrzuca możliwość przejścia w 100 proc. na energię odnawialną".

Apple już od kilku lat przekonuje kolejne ogniwa swojego łańcucha dostaw, by przeszły na wykorzystywanie energii odnawialnej. W 2020 roku gigant z Cupertino zadeklarował, że do 2030 roku uda mu się przejść w 100 proc. na energię odnawialną i tym samym całkowicie zniweluje ślad węglowy wytwarzany przez całe przedsiębiorstwo.

Samsung jest jedną z największych firm na świecie, więc jej całkowite przejście na wykorzystywanie energii odnawialnej z pewnością wpłynęłoby pozytywnie na środowisko, lecz już niekoniecznie na portfele konsumentów.