Do połączeń satelitarnych wystarczy już zwykły smartfon

Amerykańska firma AST SpaceMobile ma powody do radości, bo wykonała pierwsze w historii kosmiczne połączenie głosowe za pomocą niezmodyfikowanego smartfona. To naprawdę udany początek bardzo ambitnej misji firmy, która chce w ten sposób zapewnić łączność ok. 50 proc. światowej populacji, która nie ma stałego dostępu do sieci komórkowej.

Osiągając to, co wielu kiedyś uważało za niemożliwe, osiągnęliśmy jak dotąd najważniejszy kamień milowy w naszym dążeniu do dostarczenia globalnej sieci komórkowej z kosmosu komentuje Abel Avellan, dyrektor generalny AST SpaceMobile.

AST SpaceMobile jest obecnie jedyną firmą budującą globalną komórkową sieć w kosmosie, która współpracuje ze standardowymi, niezmodyfikowanymi urządzeniami mobilnymi. Zamiast polegać na naziemnych wieżach telefonii komórkowej, użytkownicy mogą łączyć się bezpośrednio przez satelity za pomocą zwykłych telefonów.

