Chińskie humanoidalne roboty SI byłyby pierwszymi na świecie, które weszły do masowej produkcji. W opublikowanym przez chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii w zeszłym tygodniu dokumencie stwierdzono, że ta technologia jest w stanie „przekształcić świat”. Jak podaje MIIT, do 2025 roku produkt ma osiągnąć „poziom zaawansowany”. Jednak nie jest jasne, co to miałoby oznaczać.

Oczekuje się, że staną się one produktami przełomowymi po komputerach, smartfonach i pojazdach wykorzystujących nowe źródła energii. Czytamy w opublikowanym dokumencie.

Wielkie plany Chin określają zaskakująco mało szczegółów

Reklama

Mimo że MIIT przedstawia plan jako wykonalny, to już chińskie przedsiębiorstwa nie są do końca przekonane co do terminu jego realizacji. Jak podaje Bloomberg, dokument zawiera „mało szczegółów, ale za to bardzo ambitne plany”.

Wideo youtube

Chińskie przedsiębiorstwa są zmuszone zwiększyć swoje wysiłki z zakresu robotyki. Start-up Fourier Intelligence informuje, że ma zamiar rozpocząć masową produkcję robota GR-1 do końca 2023 roku. Roboty napędzane sztuczną inteligencją są w stanie udźwignąć do 50 kilogramów i poruszać się z prędkością nawet do pięciu kilometrów na godzinę.

GR-1 wyglądem przypominają ludzki szkielet. Jak podaje producent, jest odporny na zakłócenia w wyniku uderzenia, czyli nie jest łatwo go wywrócić. Potrafi pokonywać drobne przeszkody, jak wzniesienia, a inne omija z powodzeniem. Roboty dostępne są już w przedsprzedaży.

Ucieleśniona sztuczna inteligencja łączy technologię sztucznej inteligencji z fizycznymi robotami, zapewniając kontrolowane, zauważalne, interaktywne i mobilne ciało. -Czytamy na stronie producenta.

Nie tylko Chiny mają ambitne plany masowej produkcji robotów

Po piętach chińskim firmom depczą amerykańskie. Swoje humanoidalne roboty testują tacy giganci jak Amazon czy Tesla. Amerykańska firma Agility Robotics jeszcze w tym roku chce otworzyć w Oregonie fabrykę humanoidalnych robotów. Firma planuje zbudować setki maszyn, które będą w stanie naśladować ruchy człowieka, takie jak chodzenie, kucanie i przenoszenie przedmiotów.

Amazon testuje obecnie robota Digit firmy Agility Robotics w centrum badawczo-rozwojowym niedaleko Seattle, chcąc zobaczyć czy można wykorzystać go do pracy na magazynach, jednak na ten moment jest to jedynie faza pilotażowa. Tesla natomiast opracowuje własne roboty nazwane Optimus lub Tesla Bot. Jednak nie są na tyle dopracowane, aby wejść do masowej produkcji.