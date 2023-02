Ile mam na PPK i czy mogę wypłacić pieniądze? Tak sprawdzisz stan konta

Spis treści: 01 Co to jest PPK?

02 Jak sprawdzić stan konta PPK?

03 Autozapis albo rezygnacja. Co z pieniędzmi na PPK?

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i ogólnodostępny program oszczędzania na cele emerytalne, zaliczany do tzw. III filaru. Może z niego skorzystać każda pełnoletnia osoba, która podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, bez względu na to, czy jest zatrudniona na umowę o pracę, czy umowę zlecenie.

Każdy pracownik zapisany do PPK posiada indywidualny numer konta, na który trafiają środki z aż trzech źródeł. Wpłaty pracownika wynoszą minimum 2 proc. wynagrodzenia brutto, z możliwością zwiększenia do 4 proc.

Pracodawca co miesiąc dopłaca co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia, a dodatkowo raz w roku na konto trafia dopłata od państwa w wysokości 240 zł.

Osoby dołączające do PPK mogą również liczyć na wpłatę powitalną wynoszącą 250 zł.

Jak sprawdzić stan konta PPK?

Wiele osób zastanawia się, czy może na bieżąco kontrolować ilość zgromadzonych na PPK środków. Aby sprawdzić, jaką sumę udało się już zaoszczędzić, wystarczy zalogować się na MojePPK .

W tym celu konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego (można wykorzystać bankowość elektroniczną), e-dowodu osobistego lub założenie indywidualnego konta w serwisie. Każda osoba oszczędzająca pieniądze w ramach PPK otrzymała w wiadomości powitalnej od instytucji finansowej prowadzącej ich konto dane dostępowe.

Po zalogowaniu można sprawdzić dane zbiorcze dotyczące wszystkich posiadanych rachunków PPK oraz łączną wartość zgromadzonych środków, z rozróżnieniem na wpłaty własne, pracodawcy i państwa.

Autozapis albo rezygnacja. Co z pieniędzmi na PPK?

Ideą Pracowniczych Planów Kapitałowych jest długoterminowe oszczędzanie i wypłata środków dopiero po przejściu na emeryturę. Co jednak, jeśli pracownik postanowi zrezygnować z programu wcześniej?

W takiej sytuacji zostanie mu wypłacona taka kwota, jaką do tej pory zgromadził. Wypłata środków z PPK przed ukończeniem 60 lat nazywana jest zwrotem. Wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję i podać numer konta, na który mają trafić pieniądze.

Trzeba jednak pamiętać, że przy takim zwrocie wypłata nie obejmie całości zgromadzonych pieniędzy. Zostanie ona pomniejszona o dopłaty (wpłata powitalna i roczne), 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, oraz 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część funduszy z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika.

Co więcej, można pobierać środki z konta PPK wielokrotnie, nawet bez składania rezygnacji. Wypłaty mogą opiewać na całą zgromadzoną kwotę lub jedynie jej część.

