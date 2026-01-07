Obfite krwawienia menstruacyjne to nie tylko dyskomfort przez kilka dni w miesiącu, mogą one znacząco obniżyć jakość życia, a w niektórych przypadkach stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Bo często prowadzą do anemii z niedoboru żelaza, powodując chroniczne zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, zawroty głowy, problemy z koncentracją, wypadanie włosów i łamliwość paznokci. Rozwiązanie?

Swoje zaproponowała właśnie na targach CES 2026 w Las Vegas amerykańska firma Spark Biomedical, a mowa o urządzeniu OhmBody, które zamiast użycia leków, hormonów czy zabiegów chirurgicznych proponuje neurostymulację, czyli precyzyjne pobudzanie wybranych nerwów w okolicy ucha, aby regulować przepływ krwi i aktywność układu nerwowego. W praktyce oznacza to, że zamiast wpływać na gospodarkę hormonalną organizmu, OhmBody oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy fizjologiczne odpowiedzialne za krwawienie.

Od terapii uzależnień do zdrowia kobiet

Spark Biomedical nie jest nowicjuszem w dziedzinie medycyny bioelektronicznej. Firma wcześniej opracowała urządzenie zatwierdzone przez FDA, które pomaga pacjentom przechodzić odstawienie opioidów poprzez stymulację nerwu błędnego.

Na bazie tych doświadczeń naukowcy zaczęli badać, w jaki sposób podobne impulsy elektryczne mogą kontrolować utratę krwi. Początkowo technologię rozważano w kontekście leczenia hemofilii, jednak później badacze postanowili skupić się na zdrowiu menstruacyjnym.

Pomyśleliśmy: co, jeśli zastosujemy tę metodę w przypadku krwawień, które kobiety przeżywają co miesiąc?

Jak działa OhmBody?

OhmBody to nieinwazyjne, bezhormonalne urządzenie noszone (wearable) zakładane na okolice ucha, które działa poprzez przezskórną stymulację nerwu błędnego i trójdzielnego. Impulsy wysyłane do tych nerwów regulują pracę autonomicznego układu nerwowego i wpływają na przepływ krwi w śledzionie, co z kolei prowadzi do aktywacji płytek krwi i ograniczenia utraty krwi.

Według danych opublikowanych w czasopiśmie Frontiers, pilotażowe badania z udziałem 16 kobiet, w tym pacjentek z chorobą von Willebranda (najczęstsza wrodzona skaza krwotoczna, która objawia się skłonnością do krwawień, np. obfitych miesiączek, łatwego siniaczenia czy przedłużonych krwawień z nosa) oraz z niewyjaśnioną przyczyną nadmiernych krwawień, przyniosły obiecujące wyniki.

Uczestniczki, które stosowały OhmBody codziennie podczas miesiączki, odnotowały ponad 50-procentowe zmniejszenie utraty krwi i skrócenie cyklu o blisko 20 proc. Dodatkowo wiele z nich zgłaszało mniejsze bóle, mniejsze zmęczenie oraz poprawę samopoczucia. Spark Biomedical już zapowiedziało kontynuację, kolejne bardziej rozbudowane badanie kliniczne ma ruszyć w lutym 2026 roku i skupi się wyłącznie na przypadkach bardzo obfitych miesiączek.

To pierwsze urządzenie, które łączy stymulację dwóch nerwów i realnie wpływa na przepływ krwi. To ważna alternatywa dla kobiet, które nie mogą lub nie chcą stosować hormonalnych metod leczenia. (...) Przez dziesięciolecia ten obszar był marginalizowany, a rozmowy o menstruacji uznawano za temat tabu. Chcemy to zmienić

