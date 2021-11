Inteligentny System Transportowy - Katowice ruszają z innowacyjnym projektem

Przemieszczanie się samochodem w mieście może być prawdziwą udręką. Kierowcy codziennie muszą mierzyć się z korkami, przebudową dróg i brakiem miejsc parkingowych. Katowice postanowiły zażegnać te problemy poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych. Już teraz działa w mieście Inteligentny System Monitoringu i Analizy, który zdobył pierwszą nagrodę Smart City Poland Award 2021 w kategorii “Bezpieczeństwo publiczne". KISMIA już niedługo będzie wspierany przez Inteligentny System Transportowy, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo na katowickich drogach.

Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Transport publiczny będzie miał priorytet na głównych ciągach autobusowych oraz w korytarzach tramwajowych mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak zauważa sam prezydent Katowic, Marcin Krupa “korzystanie z nowych technologii w zarządzaniu miastem to dzisiaj konieczność". Dlatego też Inteligentny System Transportowy powstanie na wybranych odcinkach dróg i ruchliwych skrzyżowaniach. Do zadań ITS będzie należało sterowanie sygnalizacją świetlną, tak by ruch uliczny był jak najpłynniejszy. System będzie traktował priorytetowo komunikację miejską, co ma zachęcić mieszkańców do korzystania z tramwajów i autobusów PKM Katowice.

Za wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego odpowiedzialna będzie firma Sprint S.A. z Olsztyna, która zobowiązała się do zaprojektowania i zainstalowania systemu na katowickich drogach w ciągu najbliższych 22 miesięcy. Ponadto kierowcy mogą się spodziewać, że w mieście pojawi się 17 dodatkowych znaków o zmiennej treści, które będą dostarczać im informacji o wydarzeniach na drodze. Zostaną one postawione w “newralgicznych punktach miasta".

Wykonanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem jest interesującym wyzwaniem, którego z chęcią się podejmujemy. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim jego przyszłościowy charakter. System, który zrealizujemy, będzie można rozbudowywać wraz z rozwojem aglomeracji powiedział Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu Sprint S.A.

Wdrożenie nowego systemu pochłonie 88,6 milionów złotych. Większą część tej kwoty pokryje dofinansowanie unijne w wysokości 67,2 milionów złotych. Pieniądze zostaną również wykorzystane do stworzenia serii podsystemów, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie ITS.