iPhone'y w Brazylii zarekwirowane. Bez ładowarek nie będzie sprzedaży

Ilona Dobijańska Technologia

W 2020 roku wraz z premierą iPhone’a 12 Apple zrezygnowało z dodawania ładowarek do opakowań smartfonów. Powodem miała być ochrona środowiska - brak ładowarki oznaczał możliwość zmniejszenia opakowania, co przekłada się na ograniczenie śladu węglowego związanego z transportem urządzeń. To miało także powodować, że użytkownicy nie zamieniali starych ładowarek "na lepszy model", tylko używali ich również do ładowania nowszych iPhone’ów, teoretycznie do czasu, aż przestały działać. Argumenty brzmiały pięknie, ale zdecydowanie nie spodobały się rządowi Brazylii.

Zdjęcie iPhone'y w Brazylii zarekwirowane. Bez ładowarek nie będzie sprzedaży / Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images / Getty Images