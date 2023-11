Spis treści: 01 Co to jest router WiFi na kartę SIM?

02 Zakup routera WiFi na kartę SIM. O tym pamiętaj

03 Czy warto kupić router WiFi na kartę SIM?

Co to jest router WiFi na kartę SIM?

Router WiFi na kartę SIM działa w gruncie rzeczy tak samo, jak zwykły router, który mamy w domu. Odpowiada on za tworzenie sieci WiFi i rozprzestrzenianie sygnału w okolicy. Jest jednak pewna bardzo znacząca różnica. Taki router nie wymaga do działania żadnego kabla od internetu czy podłączenia z modemem.

Wystarczy jedynie kabel zasilający od prądu lub wbudowany akumulator i karta SIM. To właśnie przy jej pomocy łączy się z siecią, dzięki czemu urządzenie to można bardzo łatwo zainstalować w dowolnym miejscu. Nie jesteśmy ograniczani kablem od dostawcy sieciowego, router na kartę SIM możemy bez przeszkód zabrać ze sobą w podróż i podłączyć gdziekolwiek, gdzie będzie zasięg sieci i prąd - o ile urządzenie jest zasilane przy pomocy kabla.

Reklama

To świetna rzecz poza domem, ale również w miejscu naszego stałego pobytu możemy bez przeszkód korzystać z takiego internetu. Wystarczy, że na karcie SIM będzie odpowiedni pakiet internetu i właściwy zasięg.

Router WiFi SIM - zalety:

Bardziej mobilny niż zwykły router;

Nie wymaga żadnych kabli poza zasilaczem;

Internet wszędzie tam, gdzie jest zasięg operatora;

Lepszy zasięg niż w przypadku hotspota z telefonu;

Idealny w podróży lub gdy nie korzystamy z domyślnego miejsca pracy;

Łatwa obsługa i konfiguracja;

Router z czytnikiem karty SIM nie musi zatem stanowić zamiennika nominalnego WiFi, a jedynie uzupełniać nasze potrzeby sieci bezprzewodowej, choćby podczas wyjazdu lub przeprowadzki.

Zakup routera WiFi na kartę SIM. O tym pamiętaj

Routery tego rodzaju nie są aż tak popularne jak standardowe urządzenia. Mimo tego na rynku znajdziemy wiele opcji w różnych konfiguracjach. Najpopularniejszym sposobem na zakup routera WiFi na SIM jest podpisanie umowy z operatorem. W ramach pakietu otrzymamy urządzenie i dostęp do internetu, najczęściej w ramach określonej liczby gigabajtów na miesiąc.

Jaki router WiFi na SIM kupić? Możliwie najnowocześniejszy. Obecnie coraz powszechniejsza jest sieć 5G, dlatego nasz router powinien obsługiwać ten standard. W przypadku braku dostępu do tej sieci przełączy się na LTE (4G), a my nadal będziemy mieć dostęp do internetu.

Pozostaje jeszcze standard WiFi. Nie dajmy się nabrać na przestarzałą technologię. Dziś coraz więcej urządzeń obsługuje WiFi 6 i to właśnie w kierunku tego poziomu powinniśmy zmierzać - gwarantuje przepustowość nawet do 9607 Mb/s. Alternatywą (na pewno tańszą) jest WiFi 5, ale to w obecnych czasach powinno stanowić dla nas minimum.

Czy warto kupić router WiFi na kartę SIM?

Jeżeli normalnie korzystamy ze zwykłego routera, koncepcja WiFi z karty SIM może wydawać się nam dość egzotyczną. Jest to jednak świetna alternatywa lub dodatek do standardowego routera. Nasuwa się jednak pytanie - po co taki router, skoro równie dobrze można zrobić hotspot z telefonu?

Zasada działania faktycznie jest taka sama. Nie da się jednak ukryć, że router na kartę SIM ma znacznie lepsze parametry. Charakteryzuje go o wiele lepsza przepustowość i prędkość internetu. Dodatkowo to dedykowane urządzenie, które zagwarantuje lepszy zasięg w sieci.

Wszystko zależy zatem od naszych potrzeb. Okazjonalne udostępnienie internetu z telefonu sprawdzi się, gdy chcemy np. podzielić się internetem ze znajomym. Podczas pracy, korzystania z komputerów i nie tylko router WiFi z SIM będzie zdecydowanie lepszą opcją.