Telefon wyposażony w moduł NFC pozwala na transmisję danych w ten sposób, a więc na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce podczas płacenia kartą zbliżeniowo. Oznacza to, że NFC jest wymagane do płacenia telefonem. Dziś większość telefonów jest już wyposażona w NFC, jednak moduł można w każdej chwili wyłączyć. Gdy chcemy z niego skorzystać upewnijmy się najpierw, że jest aktywowany.

Jak włączyć płatności telefonem?

Skoro mamy już telefon z NFC, czas na ostatni krok. Chodzi ozcywiście o skonfigurowanie aplikacji bankowej i włączenie płatności telefonem.

W tym celu należy pobrać aplikację naszego banku i aktywować przy jej pomocy cyfrową kartę płatniczą. Droga aktywacji będzie się nieznacznie różnić w zależności od tego, w którym banku posiadamy konto. Ostatecznie jednak metoda działania jest identyczna.

Zdjęcie Płacenie telefonem jest proste. / materiały prasowe

Po aktywowaniu karty, możemy płacić zbliżeniowo korzystając z niej w aplikacji swojego banku. Mając włączony moduł NFC podczas wykonywania płatności w terminalu zbliżeniowym przykładamy telefon do niego (tak samo jak fizyczną kartę) i tyle, nasza transakcja została wykonana. Pamiętajmy o sprawdzeniu obowiązujących limitów. Te domyślne są dość niskie i mogą wynieść np. kilkadziesiąt złotych. Chcąc płacić telefonem za większe zakupy będziemy musieli je odpowiednio zwiększyć.

Google Pay i Apple Pay. Jak płacić kartą z telefonu?

Usługi Google Pay i Apple Pay to mobilne portfele, w których możemy umieszczać różne spośród posiadanych kart płatniczych i nie tylko. W cyfrowym portfelu znajdzie się również miejsce na bilety wstępu, karty pokładowe i karty lojalnościowe. Jest to duże ułatwienie dla osób posiadających różne karty, dające im łatwy i szybki dostęp z poziomu telefonu.

Usługi te dostępne są na odpowiednio telefonach z Androidem oraz iOS. Posiadacze smartfonów z systemem operacyjnym od Google mogą korzystać z Google Pay, podczas gdy właściciele iOS użyją Apple Pay. Czym się różnią? Nie ma między nimi gigantycznych przepaści i można powiedzieć, że to konkurencyjne usługi przeznaczone dla bazy klientów skupionej wokół urządzeń z konkretnym systemem operacyjnym.

Największa różnica między Google Pay a Apple Pay to możliwość obciążenia rachunku u operatora telefonicznego w przypadku pierwszej usługi. Poza tym, w obydwu przypadkach mamy do czynienia z płaceniem telefonem i korzystaniem z różnych kart płatniczych, lojalnościowych czy biletów wstępu. Poza tym, obydwie usługi pozwalają na łatwe płatności w sieci. Możemy z nich skorzystać np. podczas zakupów na Allegro i nie tylko.

Czy płacenie telefonem jest bezpieczne?

Chociaż Google Pay i Apple Pay to wygodne usługi, to niektórzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne, a naszym finansom nic nie grozi? Nie ma ku temu wąpliwości, gdyż obecne zabezpieczenia są na tyle silne, że nie musimy mieć wobec nich żadnych obaw.

Z uwagi na możliwość wdrożenia zaawansowanych blokad w naszym telefonie nie musimy obawiać się np. o skorzystanie z pieniędzy przez złodzieja, który przywłaszczył sobie nasz telefon. Podobne zabezpieczenia są wdrożone po stronie operatorów płatności. Apple Pay i Google Pay korzystają z tokenizacji i jednorazowych weryfikacji, przez co bezskuteczne okażą się próby skopiowania karty podczas płatności.

Jak płacić Blikiem zbliżeniowo?

Jeżeli lubimy płatności zbliżeniowe, to nie musimy ograniczać się jedynie do usług Google czy Apple. Możemy równie dobrze skorzystać z polskiego Blika.

Jak się płaci Blikiem w sklepie? Wystarczy, że posiadamy telefon wyposażony w NFC i aplikację mobilną naszego banku. W ustawieniach telefonu wskazujemy na nią jako domyślną aplikację do płatności. Podczas zakupów informujemy sprzedawcę o chęci płacenia zbliżeniowo Blikiem i odblokowujemy telefon.

Przykładamy go do terminala w sklepie (tak samo jak zrobilibyśmy to z kartą) i po sprawie.