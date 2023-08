Spis treści: 01 Gdzie znajdę hasło do WiFi?

02 Jak sprawdzić hasło WiFi na Windows 10?

03 Mocny router i światłowód

Gdzie znajdę hasło do WiFi?

Gdy podłączamy w naszym domu lub mieszkaniu internet i router WiFi, domyślnym hasłem do sieci będzie to ustawione przez operatora. Hasło do WiFi znajdziemy np. na obudowie routera, wraz z innymi informacjami na temat naszego urządzenia. Ten ciąg znaków jest jednak skomplikowany i trudny do zapamiętania.

Trudne hasło do WiFi jest jednak wskazane, bo większy stopień skomplikowania zwiększa bezpieczeństwo naszej sieci. Warto jednak samemu zmienić je w ustawieniach. Jak zmienić hasło do WiFi? W tym celu należy wpisać w przeglądarce internetowej adres naszego routera (zazwyczaj to 192.168.1.1). Następnie logujemy się przy pomocy danych z naklejki na routerze i zmieniamy jego ustawienia.

Jak sprawdzić hasło WiFi na Windows 10?

Jeżeli musimy szybko podłączyć urządzenie do sieci domowej, a nie pamiętamy hasła, możemy je w łatwy sposób sprawdzić na komputerze z systemem Windows. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności przechodzimy do Ustawień z menu Start. Następnie wybieramy opcję Sieć i Internet.

Zdjęcie Sieć i Internet w ustawieniach Windows. / materiały własne / INTERIA.PL

Na dole listy opcji znajdziemy przycisk Centrum sieci i udstępniania. Klikamy go, aby przenieść się do menu z bardziej zaawansowanymi opcjami. Wśród różnych parametrów ujrzymy nazwę naszej sieci WiFi. Klikamy ją, aby uzyskać więcej informacji. Teraz wybieramy Właściwości sieci bezprzewodowej. W zakładce Zabezpieczenia znajdziemy również hasło do WiFi. Korzystamy z opcji Pokaż hasło i oto mamy nasze hasło do WiFi.

Mocny router i światłowód

Jeżeli wiemy już, jak zmienić i sprawdzić hasło do WiFi, to warto zadbać o dobrą jakość sieci w naszym domu. W tym celu przyda się odpowiedni router. Jeżeli korzystamy z routera montowanego przed operatora sieci, to warto wymienić go na lepszy sprzęt. Na rynku znajdziemy sporo opcji w różnych wariantach cenowych.

Dobry router do WiFi może kosztować np. 300 zł - i jest to cena, za którą otrzymamy bardzo przyzwoity sprzęt z dobrymi parametrami. Te są kluczowe, gdy posiadamy w domu światłowód. Nie ma sensu męczyć się z przestarzałym routerem, który nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału bardzo szybkiego internetu.