Jak zresetować telefon? Sposoby na twardy i miękki reset

Dawid Szafraniak Technologia

Resetowanie telefonu może okazać się pomocne w różnych sytuacjach. Pierwsze, co przychodzi na myśl to poprawa jego wydajności po kilku latach użytkowania. Twardy reset wraz ze skasowaniem wszystkich danych to również konieczność w przypadku odsprzedaży urządzenia. Jak zresetować telefon? Omówimy wybrane sposoby i rodzaje resetów.

Zdjęcie Jak zresetować telefon? Mamy dwie opcje. / PAU BARRENA/AFP/East News / East News