Spis treści: 01 Taryfy prądowe - od nich zależy, ile zapłacisz

02 Jak jest rozliczana fotowoltaika?

03 Taryfa G11 przy fotowoltaice

04 Jaka taryfa dla fotowoltaiki? G12 to niezła opcja

05 Najlepsza taryfa dla fotowoltaiki? Sprawdźmy G12w

06 Limit 2000 kWh w 2023 roku a fotowoltaika

Taryfy prądowe - od nich zależy, ile zapłacisz

Taryfy prądowe to nic innego jak plan cenowy, który będzie nas obowiązywać. Określa on to, ile zapłacimy za zużyty prąd w określonych godzinach i porach dnia. Według danej taryfy dostawca prądu (operator) może rozliczyć się z końcowym odbiorcą energii. Różnice między poszczególnymi taryfami prądowymi mogą być spore. Jedne oferują stałą cenę przez cały dzień, inne tańszą w danych godzinach i droższą w pozostałych.

W Polsce obowiązują 4 grupy taryfowe:

Taryfa G - przeznaczona dla gospodarstw domowych

- przeznaczona dla gospodarstw domowych Taryfa C - przeznaczona dla niewielkich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych

- przeznaczona dla niewielkich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych Taryfa B - obowiązuje większe firmy

- obowiązuje większe firmy Taryfa A - dla największych odbiorców na rynku

Występuje również oznaczenie dotyczące mocy umownej, wówczas do grupy taryfy (np. G) dopisuje się 1 (moc umowna do 40 kW) lub 2 (powyżej 40 kW). Możemy spotkać się również z dodatkową cyfrą, np. 2 lub 3. W sytuacji taryfy G12 mamy do czynienia z taryfą dla gospodarstw domowych o mocy umownej do 40 kW, która jest rozliczana dwustrefowo - stąd cyfra 2.

Jak jest rozliczana fotowoltaika?

To, jak jest rozliczana fotowoltaika, jest uzależnione przede wszystkim od tego, kiedy instalacja została uruchomiona w gospodarstwie domowym.

Przed 1 kwietnia 2022 roku fotowoltaika rozliczana była na podstawie systemu net-metering. Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Jeśli ktoś zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022, może rozliczać się na podstawie systemu net-billing.

Taryfa G11 przy fotowoltaice

Taryfa G11 oznacza taryfę przeznaczoną dla gospodarstw domowych i jest jednostrefowa. Jest ona jednym z najpopularniejszych rozwiązań w Polsce. Większość z nas korzysta z jednej i uśrednionej ceny przez cały dzień.

W przypadku taryfy G11 przy fotowoltaice cena prądu na podstawie fotowoltaikaonline.pl wygląda następująco:

0,81 zł za kWh w limicie

1,31 zł za kWh powyżej limitu

Opłaty stałe: 56 zł na miesiąc

Czy taryfa G11 się opłaca? Nie jest to złe rozwiązanie dla posiadaczy fotowoltaiki, jednak można znaleźć zdecydowanie lepszą taryfę. W tym przypadku powodem jest uśredniona cena energii przez cały dzień, podczas gdy instalacja fotowoltaiczna dostarcza nam najwięcej prądu w słoneczne dni. Jak łatwo się domyślić, jej podaż prądu jest zmienna, podczas gdy nasza cena jest stała.

Jaka taryfa dla fotowoltaiki? G12 to niezła opcja

Taryfa G12 to również opcja przeznaczona dla klientów indywidualnych, z tą jednak różnicą, że obejmuje ona zmienną cenę prądu w ciągu doby. Oznacza, że każdy operator dostarczający energię elektryczną do gospodarstwa domowego może w tym zakresie ustalić własne regulacje, z zastrzeżeniem, że powinny zostać wyznaczone dwie strefy czasowe z dwoma różnymi stawkami za kWh.

Użytkownik korzystający z rozliczenia dwustrefowego płaci niższą lub wyższą stawkę za energię elektryczną, w zależności od tego, czy pobiera prąd w tzw. dolinie nocnej (która co do zasady trwa 10 godzin w ciągu doby) czy w trakcie szczytu przedpołudniowego lub szczytu popołudniowego - w sumie trwają 14 godzin w ciągu doby. Operatorzy dla taryfy G12 przygotowali kilka stref. Tańsza trwa od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 6:00, a droższa od 6:00 do 12:00 i od 15:00 do 22:00.

Ceny taryfy G12 na podstawie fotowoltaikaonline.pl:

0,45 zł za kWh w limicie (niższa cena) lub 0,92 zł (wyższa cena)

0,99 zł za kWh powyżej limitu (niższa cena) lub 1,39 zł za kWh (wyższa cena)

Taryfa G12 na prąd jest korzystna zwłaszcza wtedy, gdy nasz prąd z fotowoltaiki nie pokrywa całkowicie potrzeb związanych z energią elektryczną.

Najlepsza taryfa dla fotowoltaiki? Sprawdźmy G12w

Co oznacza taryfa G12w? W dużym skrócie jest to taryfa weekendowa i dwustrefowa. Cena prądu zawiera w tym wypadku pewne urozmaicenia względem G11. Tańsza strefa w G12w obowiązuje w tygodniu od 13:00 do 15:00, od 22:00 do 6:00 i w weekendy. Droższy prąd jest natomiast od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00 w dni robocze. Choć z pozoru rozwiązanie to może być dość skomplikowane, to w rzeczywistości jest bardzo opłacalne dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznej.

Koszta taryfy G12w na podstawie fotowoltaikaonline.pl:

0,51 zł za kWh w limicie (niższa cena) lub 0,96 zł za kWh (wyższa cena)

1 zł za kWh powyżej limitu (niższa cena) lub 1,42 zł za kWh (wyższa cena)

Opłaty stałe ok. 58 zł na miesiąc

Taryfa G12w przy fotowoltaice jest opłacalna z kilku powodów. Po pierwsze, cena prądu we wszystkie weekendy roku jest niższa. Dodajmy do tego wyższą cenę w godzinach, gdy instalacja fotowoltaiczna jest efektywna i mamy przepis na naprawdę niedrogą energię elektryczną.

Limit 2000 kWh w 2023 roku a fotowoltaika

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, na ten rok ceny prądu zostały zamrożone na poziomie cen z roku obecnego.