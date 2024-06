Spis treści: 01 Co zużywa najwięcej prądu w domu?

02 Co pobiera dużo prądu? Możesz to sprawdzić

03 Ile kosztuje 1 kWh prądu?

Co zużywa najwięcej prądu w domu?

W swoich domach i mieszkaniach mamy wiele urządzeń zużywających energię elektryczną. Korzystamy ze sprzętów w kuchni, salonie czy przy biurku. Prądu potrzebuje nasz komputer, telewizor, ładowarka do telefonu i wiele innych rzeczy, spośród których znaczna część zużywa go nieustannie lub bardzo często. Wszystko to wpływa na rachunki za prąd, które są coraz większe. Jaki sprzęt zużywa najwięcej prądu? Oto 10 urządzeń, które potrzebują najwięcej energii elektrycznej:

Bojler elektryczny - około 3-6 kWh dziennie;

- około 3-6 kWh dziennie; Telewizor - około 0,35-5 kWh dziennie;

- około 0,35-5 kWh dziennie; Komputer - około 0,6-1,2 kWh dziennie;

- około 0,6-1,2 kWh dziennie; Pralka - około 0,55-0,9 kWh dziennie;

- około 0,55-0,9 kWh dziennie; Czajnik elektryczny - około 0,5-0,7 kWh dziennie;

- około 0,5-0,7 kWh dziennie; Zmywarka - około 0,6-0,7 kWh dziennie;

- około 0,6-0,7 kWh dziennie; Lodówka - około 0,7-0,8 kWh dziennie;

- około 0,7-0,8 kWh dziennie; Piekarnik elektryczny - około 1-1,4 kWh dziennie;

- około 1-1,4 kWh dziennie; Kuchenka elektryczna - około 1,5-3 kWh dziennie;

- około 1,5-3 kWh dziennie; Odkurzacz - około 0,5 kWh dziennie.

Poziom zużycia prądu zależy od klasy energetycznej danego urządzenia, ale także jego mocy i częstotliwości używania. Dla przykładu piekarnik elektryczny możemy uruchamiać raz na jakiś czas, niekoniecznie codziennie. Czajnik elektryczny będzie włączany na krótko, lecz wielokrotnie, natomiast lodówka jest uruchomiona nieustannie. Specyfika pracy danego urządzenia jest istotna, a przed zakupem warto zwrócić uwagę na oznaczenie klasy energetycznej sprzętu.



Co pobiera dużo prądu? Możesz to sprawdzić

Sprawdzenie co pobiera dużo prądu może odbyć się jeszcze w trakcie zakupu. Podczas wyboru urządzenia w sklepie warto zwrócić uwagę na wspomnianą klasę energetyczną. Producent informuje nas, ile prądu zużywa dane urządzenie, np. pralka na 100 cykli prania. To pozwoli nam porównać sprzęt w obrębie jednej kategorii, czyli różne modele lodówek czy innych rzeczy, które planujemy kupić do swojego domu lub mieszkania. Najwyższa klasa energetyczna oznaczona jest literą A. Najniższa, czyli najmniej oszczędna to G.

Innym sposobem na zmierzenie zużycia prądu jest kupno specjalnego miernika energii elektrycznej. Wsadzamy go do gniazdka, a następnie podłączamy nasze urządzenie (np. czajnik). Miernik będzie nas informował o poziomie zużycia prądu. Wyświetlacz da znać o zużyciu energii w czasie rzeczywistym.

Ile kosztuje 1 kWh prądu?

Stawka za 1 kWh prądu w Polsce może się różnić i zależy od tego, czy gospodarstwo domowe przekroczy ustanowiony limit. Obecnie przed przekroczeniem limitu cena za 1 kWh prądu wynosi około 85 groszy. Po przekroczeniu stawka wzrasta i wynosi średnio 1,47 zł za 1 kWh. Pamiętajmy jednak, że stawki te nie uwzględniają dodatkowych opłat, które znajdziemy na rachunku - np. opłaty dystrybucyjnej.

Obecnie obowiązujące limity są mniejsze niż w ubiegłym roku i prezentują się następująco:

do 1500 kWh rocznie

do 1800 kWh rocznie (gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami)

(gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami) do 2000 kWh rocznie (rolnicy, gospodarstwa z Kartą Dużej Rodziny, seniorzy z min. 3 odchowanych dzieci)

Jeżeli nie przekroczymy rocznego limitu, to zapłacimy stawkę z 2022 roku. Po przekroczeniu według nowej stawki rozliczane będzie tylko nadmiarowe zużycie. Dla przykładu, jeżeli mieszkamy we dwójkę a nasz limit to 1500 kWh, to przy zużyciu 2000 kWh wyższą stawkę zapłacimy za nadmiarowe 500 kWh (powyżej limitu).