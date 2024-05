JEDI to najbardziej energooszczędny superkomputer świata. Buduje go UE

Transformacja energetyczna to jeden z celów, który przyświeca działaniom Unii Europejskiej. W Forschungszentrum Jülich w niemieckiej Nadrenii Północnej-Westfalii budowany jest obecnie najbardziej energooszczędny superkomputer na świecie. W kwietniu zainstalowano jego pierwszy moduł o nazwie JEDI.

JEDI to superkomputer na pierwszym miejscu listy Green500

JEDI (skrót od Jupiter Exascale Development Instrument) to pierwszy moduł superkomputera, który budowany jest w Niemczech. Jego twórcy z pewnością mogą mieć powody do zadowolenia. Maszyna znalazła się na szczycie listy Green500 i jest to najbardziej energooszczędny system HPC na całym świecie.

Reklama

Zużycie energii przez superkomputery rośnie, bo na tego maszyny jest coraz większe zapotrzebowanie. Dotyczy to m.in. sztucznej inteligencji, której rozwój potrzebuje odpowiednich zasobów obliczeniowych.

Według dyrektora generalnego firmy ARM, Rene Haasa, do 2030 r. sztuczna inteligencja może być odpowiedzialna za takie samo zużycie energii elektrycznej jak Indie. Stąd też potrzeba tworzenia bardziej "zielonych" systemów komputerowych, które w pewnym stopniu pozwolą "zwalczyć" narastający problem.

Superkomputer Jupiter bazuje na rozwiązaniach firmy Nvidia

Podczas budowy superkomputera Jupiter zdecydowano się na wykorzystanie rozwiązań dostarczonych przez firmę Nvidia. Są to zaawansowane czipy GH200 Grace Hopper (najnowsza architektura to Blackwell). Ponadto wykorzystano system chłodzenia oparty na cieczy będący częścią architektury Eviden BullSequana XH3000. Pozwoliło to również na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, która w przypadku schładzania powietrzem wymagałaby większych ilości.

Finalna wersja superkomputera Jupiter ma posiadać 24 tys. układów Nvidia Grace Hopper oraz 125 stojaków BullSequana XH3000. Taka konfiguracja ma pozwolić na przekroczenie wydajności w postaci aż jednego eksaflopa. To oznacza jeden kwintylion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Uruchomienie superkomputera planowane jest na początek 2025 r. Wtedy ma to być najpotężniejszy system dla sztucznej inteligencji na świecie. Pewnie nie na długo, bo potem powstanie coś o większej mocy, ale przez jakiś czas z pewnością.

***