Spis treści: 01 Najdłuższe mosty na świecie

02 Najdłuższe mosty w Europie

03 Jaki jest najdłuższy most w Polsce?

Najdłuższe mosty na świecie

Człowiek nieustannie dąży do przekraczania barier, które wcześniej wydawały się to nieosiągalne. Dotyczy to praktycznie każdej dziedziny - w tym inżynierii. Zbudowanie najwyższego budynku czy najdłuższego mostu na świecie to nie lada wyczyn. Tego typu obiekty stanowią też atrakcje turystyczne. Inwestycje w długie mosty realizuje się jednak głównie w celu usprawnienia komunikacji.

Nie inaczej jest w przypadku najdłuższego mostu na świecie - to Danyang-Kunshan Grand Bridge (Wielki Most Danyang-Kunshan). Jego dokładna długość to 164,8 km. Jest to most kolejowy - poruszają się po nim pociągi dużych prędkości. Stanowi część linii Pekin-Szanghaj, a konkretnie znajduje się na odcinku Nankin-Szanghaj. Przebiega niemal równolegle z rzeką Jangcy, przez cały czas zachowując odległość od kilku do kilkudziesięciu kilometrów od jej południowego brzegu.

Reklama

Po północnej stronie mostu znajdują się natomiast takie miasta jak Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou, czy Kunshan. 9-kilometrowy odcinek prowadzi też przez jezioro Yangcheng w mieście Suzhou.

Co ciekawe, budowa tego kolosa zajęła zaledwie cztery lata. Najdłuższy most świata kosztował 8,5 mld dolarów i pracowało przy nim 10 000 osób. Most został otwarty w 2011 r. i od tego czasu dzierży tytuł najdłuższego mostu na świecie. Zostało to uwzględnione w Księdze Rekordów Guinnessa.

Jak natomiast wygląda lista najdłuższych mostów świata? Znajdują się na niej przede wszystkim mosty (wiadukty) kolejowe, ale znalazło się również miejsce dla kilku mostów drogowych:

Danyang-Kunshan Grand Bridge (Chiny, 164,8 km) - most kolejowy, służący do przejazdu szybkich pociągów;



Changhua-Kaohsiung Viaduct (Tajwan, 157,3 km) - służący do przejazdu szybkich pociągów, zaprojektowany tak, aby był odporny na trzęsienia ziemi;



Kita-Yaita Viaduct (Japonia, 114,4 km) - służący do przejazdu szybkich pociągów (Shinkansen), najstarsza konstrukcja spośród mostów kolejowych tego zestawienia wybudowany w 1982 r.;



Tianjin Grand Bridge (Chiny, 113,7 km) - użytkowany przez koleje dużych prędkości, należy do linii Pekin-Szanghaj;



Cangde Grand Bridge (Chiny, 105,8 km) - również należy do linii kolejowej Pekin-Szanghaj, jest odporny na trzęsienia ziemi;



Weinan Weihe Grand Bridge (Chiny, 79,7 km) - należy do linii kolejowej Pekin-Szanghaj, jest użytkowany od 2010 r;



Bang Na Expressway (Tajlandia, 54 km) - najdłuższy most na świecie, który można przejechać samochodem, łączy dystrykt Bang Na w Bangkoku z prowincją Chachoengsao, a przejazd jest płatny;



Beijing Grand Bridge (Chiny, 48,2 km) - piąty najdłuższy most kolejowy w Chinach, należący do linii Pekin-Szanghaj;



Metro Manila Skyway (Filipiny, 39,2 km) - wiadukt stanowiący część filipińskiej autostrady C-3; mogą się po nim poruszać samochody osobowe, dostawcze, pick-upy i SUV-y, a także motocykle o pojemności powyżej 400 ccm;



Lake Pontchartrain Causeway (USA, 38,4 km) - jedyny w zestawieniu most położony poza Azją to również najdłuższy most położony w całości nad wodą; łączy ze sobą dwa przedmieście Nowego Orleanu: Metairie i Mandeville położone po przeciwnych stronach jeziora Pontchartrain.

Lista najdłuższych mostów świata jest więc zdominowana przez jeden kraj - Chiny, a konkretnie przez jedną linie kolejową - połączenie Pekin-Szanghaj. Jest to trasa o długości ponad 1300 km, którą obecnie można pokonać w czasie zaledwie 4 godzin i 18 minut. Pociągi rozpędzają się na niej maksymalnie do 350 km/h, a średnia prędkość w przypadku trasy pokonywanej z jednym tylko przystankiem w Nankinie wynosi ok. 290 km/h.

Najdłuższe mosty w Europie

Na liście 10 najdłuższych mostów na świecie nie znalazła się żadna konstrukcja z Europy. Mosty na Starym Kontynencie są znacznie krótsze niż te budowane w Azji. Lista dziesięciu najdłuższych obejmuje:

Most Krymski (Ukraina, Rosja, 19 km); Ponte de Vasco da Gama (Portugalia, 17,2 km); Ponte da Lezíriaa (Portugalia, 12 km); Most nad Sundem (Szwecja/Dania, 7,85 km); Most Wschodni (Dania, 6,79 km); Most Zachodni (Dania, 6,61 km); Most Olandzki (Szwecja, 6,07 km); Most Prezydencki (Rosja, 5,82 km); Zeelandbrug (Holandia, 5.02 km); Most przez Zatokę Amurską (Rosja, 4,3 km).

Najdłuższy Most Krymski połączył Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim poprzez Cieśninę Kerczeńską, stanowiącą granicę pomiędzy Ukrainą a Rosją. Władzom obu krajów udało się zawrzeć porozumienie dotyczące budowy mostu przez cieśninę w 2010 roku. Cztery lata później została powołana spółka, która miała zająć się realizacją projektu, jednak niespełna miesiąc później Rosja dokonała aneksji Krymu i zajęła się budową we własnym zakresie.

Przeprawę drogowo-kolejową wybudowano za blisko 3,6 mld dolarów, a prace zakończono w 2018 r.

W 2022 r. eksplozja zniszczyła część przeprawy, ale władze rosyjskie ogłosiły przywrócenie do ruchu części drogowej w lutym 2023 i części kolejowej w maju tego samego roku.

Budową Mostu Krymskiego Rosja zdetronizowała Portugalię. Mierzący 17,2 km Most Vasco da Gamy zajmuje obecnie drugą pozycję. Spina on brzeg rzeki Tag w okolicach stolicy Portugalii, Lizbony. Konstrukcja nadal pozostaje jednak najdłuższą przeprawą w Unii Europejskiej. Znajdujący się w ogólnym zestawieniu na piątym miejscu



Most Wschodni w Danii jest natomiast jednocześnie najdłuższym wiszącym mostem na Starym Kontynencie, po którym można przejechać samochodem.

Zdjęcie Most Wschodni w Danii jest najdłuższym wiszącym mostem w Europie. / Heje / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Jaki jest najdłuższy most w Polsce?

A jak wyglądają tego typu konstrukcje w Polsce? Długości naszych rodzimych mostów są zdecydowanie mniej imponujące. Nie oznacza to jednak, że nie są to obiekty godne podziwu!

Najdłuższy jest most autostradowy w Rozgartach pod Grudziądzem, który został oddany do użytku w 2011 roku. Mierzy on 1953 metry i 60 centymetrów. Konstrukcja wchodzi w skład autostrady A1 biegnącej z północy na południe kraju. Łączy węzeł autostrady A1 "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz", przecinając jednocześnie Wisłę. W skład konstrukcji wchodzi też najdłuższe betonowe przęsło w Polsce, mające 180 m długości.

Zdjęcie Most Rędziński we Wrocławiu - jeden z najdłuższych mostów w Polsce. / 123RF/PICSEL

Inne długie mosty w Polsce to natomiast:

Most pod Kwidzynem (długość wraz z estakadami dojazdowymi: 1867 m) - który jest jednocześnie największym mostem typu extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge łączący ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego) w Europie i jednym z największych na świecie; przebiega nad Wisłą;





(długość wraz z estakadami dojazdowymi: 1867 m) - który jest jednocześnie największym mostem typu extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge łączący ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego) w Europie i jednym z największych na świecie; przebiega nad Wisłą; Most Rędziński we Wrocławiu (długość wraz z estakadami: 1742 m) - stanowi część Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na A8; przebiega nad Odrą i Wyspą Rędzińską, a wysokość pylonu, na którym zawieszona jest żelbetowa konstrukcja mostu, wynosi 122 m (tym samym jest to najwyższa tego typu przeprawa w Polsce);





(długość wraz z estakadami: 1742 m) - stanowi część Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na A8; przebiega nad Odrą i Wyspą Rędzińską, a wysokość pylonu, na którym zawieszona jest żelbetowa konstrukcja mostu, wynosi 122 m (tym samym jest to najwyższa tego typu przeprawa w Polsce); Most Solidarności w Płocku (długość wraz z estakadami: 1712 m) jest częścią Trasy ks. Jerzego Popiełuszki i jest włączony do dwóch dróg krajowych: nr 60 i nr 62; przebiega nad Wisłą.

W Polsce - jak widać - nie brakuje naprawdę imponujących przepraw, które zachwycą każdego miłośnika inżynierii - mimo że są znacznie krótsze niż światowi rekordziści.