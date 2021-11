Dokument o nazwie Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) to zestaw nowych brytyjskich regulacji zaprojektowanych do poprawy bezpieczeństwa urządzeń inteligentnych dla domów. Zdaniem ustawodawców zostały stworzone w celu ulepszenia zabezpieczeń i niejako zmuszają producentów do przejęcia części odpowiedzialności za kiepskie hasła ustawiane przez użytkowników (lista najpopularniejszych haseł 2021 roku pokazuje, że jest w tym dużo sensu).



Reklama

Blokada łatwych do odgadnięcia haseł (jak choćby "password" czy "admin") to jednak tylko część nowych zasad, bo producenci będą musieli również informować o liczbie i czasie planowanych aktualizacji bezpieczeństwa, a także udostępnić jakąś formą kontaktu dla badaczy zajmujących się bezpieczeństwem, gdzie ci będą zgłaszać błędy czy problemu - niezastosowanie się grozi wysoką karą finansową do 10 mln funtów brytyjskich albo 4% rocznego przychodu firmy.

Zdjęcie Urządzenia inteligentne nie będą dłużej chronione słabymi hasłami / 123RF/PICSEL

- Większość z nas zakłada, że produkty w sprzedaży są bezpieczne. Ale wiele nie jest, wystawiając nas na ryzyko kradzieży czy włamania. Nasze regulacje postawią blokadę wokół codziennej technologii, od telefonów i termostatów, po zmywarki, elektronicznie nianie i dzwonki do drzwi komentuje brytyjska parlamentarzystka, Julia Lopez.

Na liście produktów objętych nowymi regulacjami znajdują się m.in. smartfony, routery, kamery bezpieczeństwa, konsole do gier, inteligentne głośniki do domu, sprzęty AGD z dostępem do internetu czy zabawki. Co więcej, odpowiedzialność spoczywać będzie nie tylko na producentach sprzętu, ale i biznesach zajmujących się importem rozwiązań technologicznych do Wielkiej Brytanii. Czy inne kraje wkrótce pójdą podobną drogą? To z pewnością tylko kwestia czasu.