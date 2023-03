W przypadku narzędzia do pracy, jakim jest laptop, awaryjność to sztandarowy argument za tym, aby wstrzymać się z zakupem. Można spodziewać się dalszych prac nad rozwojem tej technologii, choć i tutaj potrzeba trochę czasu na przemyślenia tego, czego klienci oczekują i potrzebują. Czy taki gadżet w ogóle ma rację bytu? W przypadku Lenovo zakładana odporność mechanizmu ma wynieść od 20 do 30 tysięcy cykli wysuwania, choć nie wiadomo, kiedy i czy po drodze nie dojdzie do awarii.

Radość z zabawek

Na pewno dużym zaskoczeniem byłoby rolowanie całego laptopa, nie tylko ekranu. W tym wypadku poziom trudności jest zupełnie poza skalą - elastyczny musiałby być nie tylko ekran, ale i obudowa, klawiatura, czy (co najważniejsze) podzespoły.