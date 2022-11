Lotto.pl rozsyła maile o możliwości przejęcia twojego konta

W globalnej sieci dochodzi do coraz większej ilości kradzieży poufnych danych czy danych dostępu do kont internetowych. Załoga Lotto.pl postanowiła rozesłać e-maile do właścicieli kont w serwisie, by ostrzec o możliwości przejęcia ich danych do logowania. Jak informuje Niebezpiecznik.pl, Lotto odnotowało podejrzane próby logowania się do kont serwisu.

Niepokoi fakt, że te logowania mogły odbywać się przy użyciu autentycznych loginów i haseł, które zostały pozyskane na drodze cyberataku na inne serwisy. Jako że większość użytkowników ma identyczne dane do logowania się w wielu różnych serwisach, zespół Lotto.pl wolał dmuchać na zimne i poinformować użytkowników o takim niebezpiecznym rozwoju wydarzeń.

Reklama

Lotto.pl ostrzega o możliwości przejęcia twojego konta

Niebezpiecznik.pl zwraca uwagę również na fakt, że po zalogowaniu w Lotto.pl nie da się podejrzeć skanu dowodu osobistego właściciela konta, by jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście to ta sama osoba próbuje lub już zalogowała się na koncie.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że sam serwis Lotto.pl nie stał się celem ataku i cyberprzestępcy nie pozyskali poufnych informacji o jego użytkownikach. Oprócz wysyłki ostrzeżeń za pomocą e-maila, Lotto.pl uruchomiło dodatkowe środki bezpieczeństwa dla użytkowników podczas logowania się do serwisu.

Nie używaj tych samych danych do logowania w wielu serwisach!

Eksperci od bezpieczeństwa ograniczyli możliwości zautomatyzowania ataku z poszczególnych adresów IP. Przy logowaniu możemy zatem zostać poproszeni o wpisanie określonego kodu CAPTCHA. Dzięki temu będzie pewność, że cyberprzestępcy nie posłużą się wyrafinowanymi sposobami na zdalny czy automatyczny dostęp jednocześnie do wielu kont.

Zespół Lotto.pl zachęcił w wiadomości do wszystkich użytkowników do jak najszybszej zmiany danych do logowania i zachowanie większej ostrożności przy aktywności w samym serwisie Lotto.pl oraz innych. Pamiętajmy, że poufne dane mogą nie być należycie chronione w innych serwisach. Jeśli korzystamy z takich samych danych w wielu miejscach, to wiąże się to ze wzrostem niebezpieczeństwa nielegalnego dostępu do naszych informacji i ich rozpowszechnienia.