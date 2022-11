SMS z PGNiG o zadłużeniu. Wiadomość z numeru 725 715 671 to oszustwo

Ilona Dobijańska Bezpieczeństwo

Oszuści kolejny raz uciekają się do ataków phishingowych z wykorzystaniem kampanii SMS-owych. Tym razem podszywają się pod PGNiG, w wiadomości informując o rzekomym zadłużeniu i przewidywanym odcięciu gazu w naszym mieszkaniu. SMS to oszustwo. Co robić, żeby nie stracić pieniędzy?

Zdjęcie Oszuści wykorzystują wizerunek przedsiębiorstwa PGNiG w nowej kampanii SMS-owej / JANEK SKARZYNSKI/AFP/East News / East News