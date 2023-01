Miliony użytkowników bez przeglądarki? Google Chrome kończy wsparcie dla kultowego systemu operacyjnego

Google Chrome kończy wsparcie

Regularne aktualizacje przeglądarki Chrome i jej zabezpieczeń są bardzo istotne z punktu widzenia codziennego użytkowania. Zapewniają nie tylko sprawne działanie szeregu funkcji, ale pozwalają również na w miarę bezpieczne korzystanie z internetowych zasobów. Jak się okazuje, miliony użytkowników starszych Windowsów stracą za moment te przywileje.

Do sieci trafiła oficjalna informacja, że Google w styczniu bieżącego roku zakończy wsparcie dla przeglądarek Google Chrome na systemach Windows 7 oraz Windows 8. Jeżeli w dalszym ciągu korzystacie z tego już dość leciwego oprogramowania, to najwyższy czas na zmianę — w grze jest bowiem sieciowe bezpieczeństwo.

Reklama

Styczeń miesiącem zmiany systemu operacyjnego

Ostateczna data wygaśnięcia wsparcia Google Chrome to 15 stycznia 2023 roku. Wówczas użytkownicy będą mogli pobrać najnowszą wersję przeglądarki, opatrzoną numerem 110. Ta jednak nie uzyska wsparcia dla systemów Windows 7, Windows 8 i 8.1. Oczywiście starsza wersja 109 nadal będzie działać — pozbawiona zostanie jednak aktualnych systemów zabezpieczeń.

Chociaż część z nas i tak od jakiegoś czasu posiada na swoim sprzęcie np. Windows 10, to decyzja Google w żadnym wypadku nie dotyczy sprzętowej niszy. Brak nowych aktualizacji i wsparcia dla przeglądarki Chrome dotknie nawet 100 milionów użytkowników.

Ile osób korzysta z Windows 7?

Pierwsze wydanie systemu operacyjnego Windows 7 miało miejsce 22 października 2009 roku. Od tego czasu system szybko zyskał sympatię użytkowników na całym świecie i został uznany za godnego następcę kultowego XP — czego nie można powiedzieć o niesławnym Windows Vista.

Chociaż oficjalne wsparcie ze strony Microsoftu dla Windowsa 7 zostało zakończone 7 stycznia 2020 roku (a więc dwa lata temu), nadal cieszy on się sporą popularnością. Niedawno aż 14% światowych komputerów działało na podstawie tego systemu. Jest to wynik naprawdę dobry jak na to, ile lat na karku ma już lubiana „siódemka".

Co ciekawe, początkowo wsparcie Googla dla Chrome na Windows 7 miało zakończyć się jeszcze w lipcu 2021 roku. Plany te zmieniła pandemia COVID-19, a firma zadecydowała o utrzymaniu aktualizowania przeglądarek na starszych systemach.

Czy warto zmienić system na Windows 10?

Przesiadka na nowy system operacyjny po wielu latach może okazać się bolesna. Głównie za sprawą przyzwyczajeń. Nowy design czy układ niektórych funkcji sprawiają, że tak naprawdę musimy od nowa nauczyć się obsługi naszego komputera. Nie oznacza to jednak, że nie warto.

Wręcz przeciwnie. Windows 10 i Windows 11 są systemami działającymi bardzo dobrze, gwarantującymi dostęp do nowych funkcji i wsparcia ze strony wszystkich dostawców oprogramowania. Jeżeli zależy wam na bezpieczeństwie w sieci, to zaktualizowanie swojego systemu jest czymś kluczowym. Nie da się również nie wspomnieć o Windows Defender, czyli bardzo sprawnie działającym oprogramowaniu antywirusowym.