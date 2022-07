Spis treści: 01 Jak sprawdzić hasło w Google Chrome? Pierwszy sposób krok po kroku

02 Zapisane hasło w Google Chrome. Drugie, krótsze wyjście

03 Jak zarządzać zapisanymi hasłami w Google Chrome?

Zapamiętanie wszystkich używanych przez nas haseł bywa dość trudne, zwłaszcza jeśli przestrzegamy zasad dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Z pomocą przychodzą nam różne rozwiązania, takie jak spisywanie używanych fraz na kartkach, ale... Te przecież mogą się zgubić lub wpaść w niepowołane ręce. Hasła można też zapisać w przeglądarce, która będzie nam je podpowiadać w odpowiednich momentach. Jak jednak do nich dotrzeć? Istnieją dwa sposoby.

Jak sprawdzić hasło w Google Chrome? Pierwszy sposób krok po kroku

Zaczniemy od trudniejszej, bardziej skomplikowanej drogi. Włączamy przeglądarkę Chrome. W prawym górnym rogu musimy odszukać przycisk z trzema pionowymi kropkami.

Klikamy w przycisk. Wyświetli nam się podręczne menu, z którego należy wybrać "Ustawienia".

Tu z kolei interesują nas opcje umieszczone po lewej stronie. Klikamy w "Autouzupełnianie".

W kolejnym podmenu wybieramy "Hasła".

Następnie patrzymy nieco niżej, gdzie znajduje się sekcja "Zapisane hasła" i gotowe!

Zapisane hasło w Google Chrome. Drugie, krótsze wyjście

To jednak dość długa droga i całkiem sporo klikania. Rozwiązanie może być dużo prostsze. Hasła w Chrome możemy także odnaleźć poprzez wpisanie w pasek adresu na samej górze przeglądarki następującej treści: chrome://settings/passwords, co od razu przeniesie nas do ostatniego kroku z powyższej instrukcji. Zapisane hasła znajdują się w tym samym miejscu, nieco niżej, pod wszystkimi wskazówkami i ustawieniami.

Jak zarządzać zapisanymi hasłami w Google Chrome?

Gdy już dotrzemy do upragnionego miejsca, możemy przejrzeć zapisane hasła i nimi zarządzać. Podejrzymy także konkretne klucze, skopiujemy je, edytujemy lub usuniemy. Poniżej znajduje się również lista witryn internetowych, które z naszego wyboru nigdy nie zapisują naszych haseł - taką listę możemy modyfikować, usuwając wyszczególnione pozycje.