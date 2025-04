Motorola zaprezentowała w tym tygodniu nowe produkty. Są to c ztery nowe smartfony z serii Razr 60 oraz Edge 60 . Ponadto nie zabrakło innych nowości, w tych akcesoriów dla użytkowników telefonów.

Sprzedaż nowych telefonów w Polsce rozpocznie się 8 maja . Będą one dostępne poprzez różne kanały dystrybucji. Są to nie tylko oficjalne sklepy producenta, ale też partnerów. Smartfony kupimy również w ofercie wybranych operatorów sieci komórkowych.

Przy okazji w drugiej połowie roku zostanie uruchomiona sprzedaż akcesoriów. Są to zegarek Moto Watch Fit za 349 złotych oraz słuchawki bezprzewodowe Moto Buds Loop za 499 złotych . Drugi gadżet będzie można także nabyć z kryształami Swarovskiego w cenie 1199 złotych.

Motorola Razr 60 to prostszy składany smartfon. Urządzenie ma mniejsze wyświetlacze oraz procesor MediaTeka. W Polsce telefon będzie można kupić w opcji z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane.

Smartfon Motorola Edge 60 Pro wyróżnia się mocnym procesorem MediaTek Dimensity 8350 Extreme z 12 GB pamięci RAM oraz pojemną baterią 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W . Tańszy model Edge 60 to urządzenie w segmencie do 2 tys. złotych z zestawem aparatów 2 × 50 MP + 10 MP.

Ponadto producent rozszerza dostępność Moto AI, czyli narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które wcześniej testowano na wybranych rynkach. Użytkownicy mogą sięgnąć m.in. po Next Move, Image Studio czy Look And Talk. W pierwszej kolejności z całego pakietu skorzystają właściciele składaka Motorola Razr 60 Ultra.